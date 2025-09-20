В субботу, 20 сентября, состоится матч пятого тура Ла лиги, в котором Мадридский «Реал» примет «Эспаньол». Начало игры — в 17:15 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

10' Уже привычный контр прессинг от игроков «Реала», Мастантуоно отобрал мяч, не дал начать быструю атаку. До этого, мяч потерял Мбаппе, не понял его Винисиус на фланге.

08' До этого Мастантуоно высоко прессинговал и сфолил на Лосано, вблизи штрафной гостей.

07' Ошибка Карераса, отобрал Долан мяч, плотно сыграл с ним защитник, но отбор был чистым и «Реал» начинает новую атаку.

05' «Реал» в обороне перестраивается на схему 4-4-1-1. «Эспаньол» встречает по схеме 4-3-3. Мастантуоно отдал передачу на Гарсию, но не понял его, испанец рассчитывал на комбинацию с последующей передачей на ход.

03' Ошибка Карераса могла привести к последствиям, но атака не превзошла оборону «Реала». После отбора мяча сфолил Де Сарате на Винисиусе.

02' Тут же ответ от «сливочных», Мбаппе разрезает пространство в мощном проходе, отдал передачу на Винисиуса, но атака перешла в третью фазу, после прострела Винисиуса мяч забрал вратарь.

01' Первую атаку провели игроки «Реала», тут же ответный момент и первый удар нанесли гости. Куртуа парировал удар Экспосито

[1 !] Поехали! Начинаем один из главных матчей тура.

До матча

17:13 До начала встречи осталось несколько минут. Команды вот-вот выйдут из подтрибунного помещения, после приветствия начинаем матч!

17:05 Начало сезона для «Реала» снова неудачно, в плане травм. Антонио Рюдигер и Ферлан Менди снова в лазарете, к ним же добавился Трент Александр-Арнольд.

17:00 Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра; Ассистенты судьи: Диего Санчес Рохо,Мигель Мартинес Мунуэра; Резервный судья: Хорхе Таррага

16:50 Матч пройдёт на «Сантьяго Бернабеу», вместимость стадиона — 84 000 зрителя. Погода благоволит матчу: 29 градусов тепла, ветер всего 3 км/ч, 33 процента влажность.

Стартовые составы

«Реал» Мадрид: Куртуа; Каррерас, Асенсио, Милитао, Карвахаль; Гюлер, Чуамени, Мастантуоно; Винисиус, Мбаппе, Гонсало

«Эспаньол»: Дмитрович; Эль Хилали, Калеро, Кабрера, Ромеро; Пол Лозано, Урко, Эду Экспозито, Долан, Пуадо; Роберто

«Реал» Мадрид

«Реал» находу, команда идёт без потерь и занимает первую строчку в чемпионате. Для Хаби Алонсо это большой успех, «галактикос» потратили большие деньги в летнее трансферное окно, и начало стало многообещающим. В клуб пришли Карерас, Мастантуоно и уже проявили себя, а также Дин Хейсен, испанский защитник будет отсутствовать в матче из-за красной карточки в прошлой встрече. Также будет отсутсвовать Александр-Арнольд, он получил травму в матче ЛЧ.

В первых турах были повержены не гранды, но среди них крепкие середняки «Реал Сосьедад» (2:1) и «Осасуна»(1:0), также победу одержали над «Овьедо» (3:0) и «Мальоркой» (2:1). Врошлом матче в ЛЧ против «Марселя» (2:1) коллектив Хаби Алонсо создавал моментов больше чем забил, что говорит о скромной реализации, могли пропустить и второй гол, но Куртуа в паре моментов выручил и один раз мяч попал в каркас ворот. «Эспаньол» это вторая серьёзная проверка для Алонсо, первая состоялась в ЛЧ.

«Эспаньол»

«Эспаньол» показал лучший старт сезона впервые с 1995 года, команда набрала 10 очков и занимает третью строчку. Второй клуб каталонии одолел второй клуб Мадрида «Атлетико» (2:1), затем была ничья с «Реал Сосьедад» (2:2), две победы над «Осасуной» (1:0) и «Мальоркой» (3:2).

Не только у «Реала» потеря из-за красной карточки. Пере Милья был удалён с поля в матче с «Осасуной» за слова в адрес арбитра — «ты ужасен». Милья набрал ход и идёт с тремя голами в четырёх турах. В летнее трансферное окно клуб продал несколько лидеров, но рассчитывает на успех с качественным составом.

Личные встречи

Последние пять из семи встреч закончились в пользу «сливочных», что неудивительно. В последний матче прошлого сезона, каталонцы удивили своей формой и обыграли «Реал» с минимальным счётом — 1:0. В рамках Ла лиги команды сыграли против друг друга: 199 матчей, из них 117 побед «Реала» и 46 «Эспаньола», 36 ничьих, 420 голов «сливочных» и 224 наколотили «бело-синие».

