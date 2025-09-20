20 сентября в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Эспаньол». Начало игры — в 17:15 мск.
«Реал»
Турнирное положение: мадридский коллектив ударно стартовал в новом сезоне Примеры.
В первых четырех турах «сливочные» добыли четыре победы, набрали 12 очков и лидируют в турнирной таблице. За четыре матча мадридцы смогли забить восемь мячей, а пропустили всего два.
Последние матчи: среди недели «королевский клуб» выиграл у «Марселя» в Лиге чемпионов.
До этого же в чемпионате Испании столичный коллектив обыграл «Реал Сосьедад» (2:1) и «Мальорку» (2:1).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Перед этим команда из Мадрида также переиграла «Овьедо» (3:0) и «Осасуну» (1:0).
Не сыграют: травмированы в команде из столицы Испании Эндрик и Ферлан Менди.
Состояние команды: подопечные Хаби Алонсо на самом старте сезона показывают отличный ход и прекрасный футбол. «Реал» выиграл все свои матчи и точно является фаворитов текущего сезона Примеры. Кинуть вызов команде может только «Барселона».
В прошлом сезоне «Реал» финишировал вторым, поэтому сейчас намерен реабилитироваться и выиграть золотые медали первенства.
«Эспаньол»
Турнирное положение: команда из Барселоны тоже удачно стартовала в текущем сезоне. «Бело-синие» сейчас имеют в своем активе 10 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице.
Каталонцы смогли восемь раз поразить ворота соперника и пять раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «попугаи» победили «Мальорку» (3:2) и «Осасуну» (1:0).
До этого же каталонский коллектив сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2) и выиграл у «Атлетико» (1:0).
Не сыграют: в лазарете у коллектива из Каталонии только Хавьер Эрнандес.
Состояние команды: подопечные Маноло Гонсалеса взяли прекрасный старт в текущем сезоне, показывают хороший футбол и заслуженно идут третьими. Конечно, «Эспаньол» вряд ли долго продержится в когорте лидеров, но пока что он является главной сенсацией текущего сезона.
В прошлом сезоне «Эспаньол» финишировал на 14-й строчке, а в этой кампании, если так и пойдет и дальше, то вполне может побороться за место в еврокубках.
Статистика для ставок
- «Реал» выиграл все 5 матчей текущего сезона
- «Эспаньол» выиграл 4 из 5 последних матчей
- В последнем очном матче «Эспаньол» обыграл «Реал» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.30, а победа «Эспаньола» — в 14.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.42 и 2.90.
Прогноз: обе команды в этом сезоне много забивают, поэтому вполне могут поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 2.00.
Прогноз: «Эспаньол» в этом сезоне хорош, поэтому вполне может не проиграть крупно в этом матче.
Ставка: победа «Эспаньола» с форой+2 за 1.90.