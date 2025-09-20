«Реал» и забьет, и пропустит

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.00

20 сентября в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Эспаньол». Начало игры — в 17:15 мск.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив ударно стартовал в новом сезоне Примеры.

В первых четырех турах «сливочные» добыли четыре победы, набрали 12 очков и лидируют в турнирной таблице. За четыре матча мадридцы смогли забить восемь мячей, а пропустили всего два.

Последние матчи: среди недели «королевский клуб» выиграл у «Марселя» в Лиге чемпионов.

До этого же в чемпионате Испании столичный коллектив обыграл «Реал Сосьедад» (2:1) и «Мальорку» (2:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Перед этим команда из Мадрида также переиграла «Овьедо» (3:0) и «Осасуну» (1:0).

Не сыграют: травмированы в команде из столицы Испании Эндрик и Ферлан Менди.

Состояние команды: подопечные Хаби Алонсо на самом старте сезона показывают отличный ход и прекрасный футбол. «Реал» выиграл все свои матчи и точно является фаворитов текущего сезона Примеры. Кинуть вызов команде может только «Барселона».

В прошлом сезоне «Реал» финишировал вторым, поэтому сейчас намерен реабилитироваться и выиграть золотые медали первенства.

«Эспаньол»

Турнирное положение: команда из Барселоны тоже удачно стартовала в текущем сезоне. «Бело-синие» сейчас имеют в своем активе 10 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице.

Каталонцы смогли восемь раз поразить ворота соперника и пять раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «попугаи» победили «Мальорку» (3:2) и «Осасуну» (1:0).

До этого же каталонский коллектив сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2) и выиграл у «Атлетико» (1:0).

Не сыграют: в лазарете у коллектива из Каталонии только Хавьер Эрнандес.

Состояние команды: подопечные Маноло Гонсалеса взяли прекрасный старт в текущем сезоне, показывают хороший футбол и заслуженно идут третьими. Конечно, «Эспаньол» вряд ли долго продержится в когорте лидеров, но пока что он является главной сенсацией текущего сезона.

В прошлом сезоне «Эспаньол» финишировал на 14-й строчке, а в этой кампании, если так и пойдет и дальше, то вполне может побороться за место в еврокубках.

Статистика для ставок

«Реал» выиграл все 5 матчей текущего сезона

«Эспаньол» выиграл 4 из 5 последних матчей

В последнем очном матче «Эспаньол» обыграл «Реал» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.30, а победа «Эспаньола» — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.42 и 2.90.

Прогноз: обе команды в этом сезоне много забивают, поэтому вполне могут поразить ворота друг друга.

2.00 обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: «Эспаньол» в этом сезоне хорош, поэтому вполне может не проиграть крупно в этом матче.

1.90 победа Эспаньола с форой+2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: победа «Эспаньола» с форой+2 за 1.90.