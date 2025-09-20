20 сентября в Нижнем Новгороде «Пари НН» примет «Ахмат» в матче 9-го тура российской Премьер-лиги. Начало игры в 14:30 мск.
«Пари НН» набрал 6 очков благодаря двум победам. Помимо этого команда потерпела 6 поражений и пока что занимает 15-е место в зоне вылета. Если ей удастся победить, то появится возможность подняться выше зоны стыков. В прошлом туре хозяева обыграли «Оренбург», прервав серию неудач.
«Ахмат» не проигрывает в РПЛ уже 5 туров — 2 победы и 3 ничьи. С 9 баллами клуб занимает 10-е место. В последних трех турах гости играли вничью. Последним результатом стали домашние 1:1 с «Локомотивом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают «Ахмат» фаворитом — 3.70 и 2.03 соответственно. На ничью они дают 3.50.
- Искусственный интеллект считает, что будет ничья 0:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.