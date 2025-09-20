«Хоффенхайм» на своем поле примет «Баварию» в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги. За ходом встречи вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

45+5' Перерыв, первый тайм завершен!

45+3' Момент! Дамар наносит удар, но Ким выручил свою команду! Будет угловой!

45+2' Попытался Кейн достать мяч в подкате, а в итоге сфолил в центре поля!

45+1' Карл мог удваивать преимущество своей команды, но не смог переиграть Баумана

45+1' Пять минут добавлено к первому тайму

44' ГОЛ! 0:1! Харри Кейн открывает счет в матче, откликнувшись на передачу Леннарта Карла с углового и с одного касания буквально прошил Баумана!

44' «Бавария» подаст угловой

43' Бернардо грубо фолит на Леннарте Карле

39' «Бавария» поначалу активно контролировала мяч, но «Хоффенхайм» не просто выравнивает владение, но и остро атакует, пользуясь ошибками соперников и быстрыми выпадами на чужую половину поля.

36' Выносят мяч защитники «Баварии»

35' Пробил Прасс в ближний угол — Нойер выручил. Будет угловой.

32' Карл бьет с правого фланга — Бауман надежен

32' «Бавария» перехватила контроль за мчом

29' Леон Горецка получает желтую карточку против Мехмета Дамара

27' Угловой заработал «Хоффенхайм»

27' Игра возобновлена, «Бавария» пробьет ударом от ворот

25' Команды пошли на водопой.

24' Опасно! Бернардо откликнулся на подачу и ударил головой рикошетом от земли, но мяч прошел рядом со штангой!

24' Угловой подаст «Хоффенхайм»

23' Давят в последние минуты хозяева «Баварию», даже был нанесен удар от Аслани, но он был заблокирован.

21' Неплохо разыграли мяч игроки «Хоффенхайма» возле штрафной Нойера, результатом чего стал удар Цоуфала — чех пробил очень плохо. Удар от ворот мюнхенской команды.

20' Попытался «Хоффенхайм» выйти в быструю атаку, но навес в штрафную не удался у игрока хозяев.

17' Отбились хозяева после розыгрыша «стандарта» мюнхенцев

16' Еще один угловой подаст «Бавария»

16' Момент! Неплохо разыграли мяч гости возле штрафной «Хоффенхайма», Кейн пробил, но Бауман выручает — будет угловой.

14' Удар по воротам Нойера — вратарь мюнхенцев на месте!

13' Штанга! Выручает каркас ворот после удара игрока «Хоффенхайма»! Как же нелепо выбил Нойер, а ведь такой классный момент упустили хозяева на старте игры!

12' Луис Диас получает «горчичник» за грубый фол против Цоуфала

09' Желтую карточку заработал Владимир Цоуфал после фола на правом фланге.

08' Саша Буй прервал навес в штрафную мюнхенцев и, показалось, что немного неловко француз скинул мяч в руки Нойер

07' Пока команды катают-пинают мячишко, не пытаясь никак даже обострить игру. Но, справедливости ради, «Бавария» высоко прессингует своих оппонентов.

04' Контролируют мяч игроки «Баварии»

01' «Хоффенхайм» развел мяч с центра поля, матч начался!

До матча

16:25 Команды уже готовятся к выходу на поле, матч в Зинсхайме с минуты на минуту начнется. У обеих команды капитанами являются вратари — Оливер Бауман у «Хоффенхайма» и Мануэль Нойер у «Баварии».

16:15 Матч пройдет на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме с вместимостью в 30 164 зрителей.

16:00 Главный арбитр матча -Роберт Хартман.

Стартовые составы

«Хоффенхайм»: Бауман, Гранач, Хайдари, Бернардо, Прасс, Цокфал, Бюргер, Авдуллаху, Туре, Аслани, Мехмет Дамар

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Та, Буй, Ким Мин Джэ, Горецка, Павлович, Карл, Диас, Кейн, Джексон

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» неплохо начал сезон в Бундеслиге и занимает 6-е место в таблице, набрав 6 очков за три тура с положительной разницей забитых и пропущенных мячей 7:6.

Команда из Зинсхайма уверенно вышла во второй раунд Кубка Германии, разгромив в гостях клуб Третьей лиги «Ганзу» (4:0).

«Бавария»

«Бавария» блестяще начала сезон в Бундеслиге, одержав три победы в трех матчах и с 9 очками возглавляет турнирную таблицу с разницей мячей 14:2.

Также мюнхенцы успешно стартовали в Лиге чемпионов, победив на своем поле лондонский «Челси» со счетом 3:1.

До того «рекордмейстеры» вышли во второй раунд Кубка Германии и одержали победу в Суперкубке Германии.

Личные встречи

Команды провели друг против друга 36 встреч. В 24 матчах победу одержали футболисты «Баварии», в 5 встречах сильнее оказывался «Хоффенхайм». В оставшихся семи случаях команды разошлись миром.

