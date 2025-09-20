прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.95

20 сентября в матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Бавария». Начало игры — в 16:30 мск.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: команда из Зинсхайма достаточно неплохо стартовала в новом сезоне немецкой Бундеслиги.

В трех матчах «сине-белые» одержали две победы, набрали шесть баллов и идут на шестой строчке в турнирной таблице.

Зинсхаймцы за это время смогли семь раз поразить ворота соперников и шесть раз пропустили в свои.

Последние матчи: «деревенские» на старте нового сезона победили «Унион Берлин» (4:2) и «Байер» (2:1), но проиграли «Айнтрахту» (1:3).

Также зинсхаймский коллектив разгромил «Ганзу» (4:0) в поединке Кубка Германии.

Не сыграют: в лазарете команды находятся Валентин Гендре, Адам Гложек и Коки Мачида.

Состояние команды: подопечные австрийского тренера Кристиана Ильцера вполне могут рассчитывать на удачное выступление в текущем сезоне. Старт чемпионата показал, что «Хоффенхайм» серьезно настроен и является крепким орешком.

В прошлом сезоне «Хоффенхайм» стал только пятнадцатым, поэтому были сделаны выводы и теперь команда сделает все, чтобы не бороться за выживание.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенцы начали защиту титула чемпиона Германии достаточно уверенно.

Команда из Мюнхена смогла набрать девять очков из девяти возможных и является единоличным лидером Бундеслиги.

Баварцы за три матча смогли забить целых 12 мячей, а пропустили всего лишь два.

Последние матчи: среди недели «красные» победили «Челси» (3:1) в Лиге чемпионов.

В чемпионате Германии мюнхенский коллектив оказался сильнее «РБ Лейпцига» (6:0), «Аугсбурга» (3:2) и «Гамбурга» (5:0).

«Звезды юга» также победили «Штутгарт» (2:1) в Суперкубке Германии и «Вехен» (3:2) в Кубке Германии.

Не сыграют: травмированы в ФКБ Альфонсо Дэвис, Хироки Ито, Джамал Мусиала и Рафаэль Геррейру.

Состояние команды: вопрос только один: будут ли у «Баварии» конкуренты в текущем сезоне? Вряд ли. Подопечные Венсана Компани на голову всех сильнее в немецком чемпионате и должны спокойно вновь становиться чемпионами.

«Бавария» может сделать ставку на Лигу чемпионов, если в чемпионате все будет идти своим чередом. Мюнхенцы давно хотят вновь выиграть главный европейский турнир.

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» выиграл 3 из последних 4 матчей

«Бавария» выиграла все 6 матчей текущего сезона

В последнем очном матче «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.90, а победа «Хоффенхайма» — в 7.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.33 и 3.35.

Прогноз: «Бавария» сейчас в сумасшедшей форме, поэтому должна уверенно побеждать «Хоффенхайм» даже на выезде.

Ставка: победа «Баварии» с форой-1,5 за 1.95.

Прогноз: хоть команды и много забивают, но в этой игре «Хоффенхайм» вполне может сыграть осторожно и соперники сильно много не забьют.

Ставка: тотал меньше 3,5 за 2.00.