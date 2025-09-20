20 сентября в матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Бавария». Начало игры — в 16:30 мск.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: команда из Зинсхайма достаточно неплохо стартовала в новом сезоне немецкой Бундеслиги.
В трех матчах «сине-белые» одержали две победы, набрали шесть баллов и идут на шестой строчке в турнирной таблице.
Зинсхаймцы за это время смогли семь раз поразить ворота соперников и шесть раз пропустили в свои.
Последние матчи: «деревенские» на старте нового сезона победили «Унион Берлин» (4:2) и «Байер» (2:1), но проиграли «Айнтрахту» (1:3).
Также зинсхаймский коллектив разгромил «Ганзу» (4:0) в поединке Кубка Германии.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: в лазарете команды находятся Валентин Гендре, Адам Гложек и Коки Мачида.
Состояние команды: подопечные австрийского тренера Кристиана Ильцера вполне могут рассчитывать на удачное выступление в текущем сезоне. Старт чемпионата показал, что «Хоффенхайм» серьезно настроен и является крепким орешком.
В прошлом сезоне «Хоффенхайм» стал только пятнадцатым, поэтому были сделаны выводы и теперь команда сделает все, чтобы не бороться за выживание.
«Бавария»
Турнирное положение: мюнхенцы начали защиту титула чемпиона Германии достаточно уверенно.
Команда из Мюнхена смогла набрать девять очков из девяти возможных и является единоличным лидером Бундеслиги.
Баварцы за три матча смогли забить целых 12 мячей, а пропустили всего лишь два.
Последние матчи: среди недели «красные» победили «Челси» (3:1) в Лиге чемпионов.
В чемпионате Германии мюнхенский коллектив оказался сильнее «РБ Лейпцига» (6:0), «Аугсбурга» (3:2) и «Гамбурга» (5:0).
«Звезды юга» также победили «Штутгарт» (2:1) в Суперкубке Германии и «Вехен» (3:2) в Кубке Германии.
Не сыграют: травмированы в ФКБ Альфонсо Дэвис, Хироки Ито, Джамал Мусиала и Рафаэль Геррейру.
Состояние команды: вопрос только один: будут ли у «Баварии» конкуренты в текущем сезоне? Вряд ли. Подопечные Венсана Компани на голову всех сильнее в немецком чемпионате и должны спокойно вновь становиться чемпионами.
«Бавария» может сделать ставку на Лигу чемпионов, если в чемпионате все будет идти своим чередом. Мюнхенцы давно хотят вновь выиграть главный европейский турнир.
Статистика для ставок
- «Хоффенхайм» выиграл 3 из последних 4 матчей
- «Бавария» выиграла все 6 матчей текущего сезона
- В последнем очном матче «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» со счетом 4:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.90, а победа «Хоффенхайма» — в 7.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.33 и 3.35.
Прогноз: «Бавария» сейчас в сумасшедшей форме, поэтому должна уверенно побеждать «Хоффенхайм» даже на выезде.
Ставка: победа «Баварии» с форой-1,5 за 1.95.
Прогноз: хоть команды и много забивают, но в этой игре «Хоффенхайм» вполне может сыграть осторожно и соперники сильно много не забьют.
Ставка: тотал меньше 3,5 за 2.00.