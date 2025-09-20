Аморим: Нам было тяжело в конце игры, но мы заслужили победу

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Каждая победа, особенно сейчас, важна, тем более в матче с сильным соперником.

Мы правильно начали игру. Очень агрессивно. Красная карточка [Роберту Санчесу] помогла нам доминировать, но мы и так диктовали ход матча. Мы забили два гола, а потом попытались сами себе создать проблемы. Мы всегда что-нибудь такое придумываем себе. Матч должен был идти совершенно иначе.

Каземиро чувствует себя еще хуже, чем я. Мы победили, так что я в какой-то степени забуду про это, а он будет переживать, поскольку он профессионал. Он понимает, что сделал. Он достаточно опытен для того, чтобы понимать, что так играть нельзя. Ему совершенно не все равно.

Нам было тяжело в конце игры, но мы заслужили победу.

Наших фанатов легко порадовать: если ты отдаешь все силы — они тебя поддержат. Нашим футболистам нужно это понять.

Теперь нам нужно забыть это приятное чувство, которое дарит победа, и вернуться к мыслям о необходимости побеждать в следующем матче», — цитирует Аморима BBC.

«Манчестер Юнайтед» с 7 очками поднялся на 9-е месте в АПЛ, «Челси» с 8 баллами пока остается на 6-й позиции.