ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян СтанковичСтанкович доигрался. Насколько ещё «Спартаку» хватит терпения?
  • 21:35
    • «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» на своем поле
  • 23:41
    • Дубль Пулишича помог «Милану» разгромить «Удинезе»
  • 21:28
    • «Локомотив» в меньшинстве упустил победу над «Динамо» Мх
  • 20:59
    • «Ювентус» не смог победить в гостях «Верону»
  • 19:12
    • «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»
    Все новости спорта

    Аморим: Нам было тяжело в конце игры, но мы заслужили победу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о матче против «Челси» (2:1).

    Рубен Аморим
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «Каждая победа, особенно сейчас, важна, тем более в матче с сильным соперником.

    Мы правильно начали игру. Очень агрессивно. Красная карточка [Роберту Санчесу] помогла нам доминировать, но мы и так диктовали ход матча. Мы забили два гола, а потом попытались сами себе создать проблемы. Мы всегда что-нибудь такое придумываем себе. Матч должен был идти совершенно иначе.

    Каземиро чувствует себя еще хуже, чем я. Мы победили, так что я в какой-то степени забуду про это, а он будет переживать, поскольку он профессионал. Он понимает, что сделал. Он достаточно опытен для того, чтобы понимать, что так играть нельзя. Ему совершенно не все равно.

    Нам было тяжело в конце игры, но мы заслужили победу.

    Наших фанатов легко порадовать: если ты отдаешь все силы — они тебя поддержат. Нашим футболистам нужно это понять.

    Теперь нам нужно забыть это приятное чувство, которое дарит победа, и вернуться к мыслям о необходимости побеждать в следующем матче», — цитирует Аморима BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» с 7 очками поднялся на 9-е месте в АПЛ, «Челси» с 8 баллами пока остается на 6-й позиции.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» не оставят шансов «Зениту»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Арсенал» и «Манчестер Сити» определить сильнейшего?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Команды не определят победителя в дерби?
  • «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры