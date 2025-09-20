Аморим: Даже Папа Римский не заставит поменять меня игровую схему в «МЮ»

Наставник «Манчестер Юнайтед»не собирается менять тактическую схему команды и добавил, что никто не заставит его поменять свое решение.

«Нет, нет, нет. Никто. Даже Папа Римский не заставит изменить... Это моя работа. Это моя ответственность. Это моя жизнь. Поэтому я не собираюсь этого менять», — цитирует BBC Аморима.

На встрече с журналистами был задан этот вопрос португальскому специалисту, которые незадолго до этого имел встречу с совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом. Все время в «МЮ» Аморим играет по схеме 3-4-2-1 из-за чего постоянно получает изрядную долю критики.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас манкунианцы с 4 очками после 4 матчей располагаются на 14-й строчке в АПЛ.