Матч 9-го тура РПЛ между «Акроном» и «Рубином» состоится 20 сентября в 16:45 по мск на «Самара Арене».

«Акрон» проиграл 4 последних матча в турнире и опустился с 6 очками в зону стыковых раундов. В нынешнем сезоне РПЛ команда выиграла только в одном поединке, при этом потерпела 4 поражения и дважды сыграла вничью. Последним результатом стало фиаско 1:2 в игре с «Краснодаром».

«Рубин» держится на 5-й строчке и явно намерен там остаться. Причем «бордовые» в случае победы достают даже до 2-й позиции. Их задача ясна. Они приехали побеждать. В прошлом туре гости обыграли «Динамо» Мч со счетом 1:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 2.75 и 2.56 на победу команд в матче, 3.35 предлагают на ничью.

Эксперты LiveSport дали прогноз, в котором рассказали, продолжит ли сегодня «Рубин» побеждать.

ИИ в этом уверен и предсказал победу «Рубина» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

