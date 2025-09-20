20 сентября в 9-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Акрон» и «Рубин». Начало встречи — 16:45 мск.

«Акрон»

Турнирное положение: после 8 туров «Акрон» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 6 очками.

Последние матчи: в 8-м туре «Акрон» проиграл в гостях прошлогоднему чемпиону «Краснодару» со счетом 1:2. Первый тайм завершился вничью (1:1). «Быки» забили первыми, но через 10 минут Дзюба с пенальти сравнял счет. Во втором тайме соперник владел преимуществом и смог в итоге дожать в конце встречи.

В Кубке России было поражение дома от «Локомотива» (1:3), а ранее в чемпионате от «Балтики» (0:2).

Не сыграют: травмирован — Беншимоль (п).

Состояние команды: к этому матчу «Акрон» подходит серией из шести поражений кряду и видно, что команда не в лучшем физическом и моральном состоянии, как бы не утверждал главный тренер Заурбек Тедеев. В последние дни трансферного «Акрон» подписал несколько футболистов, увеличив обойму, но каких-то мощных приобретений там не было.

«Рубин»

Турнирное положение: сейчас «Рубин» занимает пятое место в таблице РПЛ с 14 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 8-м туре казанцы на своем поле обыграли с минимальным счетом махачкалинское «Динамо» (1:0). Единственный мяч в середине первого тайма забил Мирлинд Даку с пенальти. После него «Рубин» стал играть гораздо строже у своих ворот и ничего не позволил сделать сопернику.

В Кубке России было поражение от «Оренбурга» по пенальти, а до этого в РПЛ ничья с ним же со счетом 2:2.

Не сыграют: травмированы — Дрезгич (з), Мальдонадо (з), Кузнецов (п).

Состояние команды: в последний день трансферного окна состав «Рубина» пополнил качественный французский нападающий Сиве, немало забивавший в Лиге 2. Также пришел опытный полузащитник Швец, который придется ко двору. Команда у Рашида Рахимова как обычно выдрессированная и очень неприятная для любого соперника.

Статистика для ставок

В Кубке России в прошлом сезоне обе игры остались за «Рубином» (4:0, 1:0)

В прошлом сезоне в РПЛ также сильнее были казанцы (2:1, 3:0)

В позапрошлом сезоне также победил «Рубин» (4:2, 3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 3,0, а на «Рубин» — 2,46, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,98, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,88.

Прогноз: сейчас «Рубин» гораздо более организованная и сильная команда, чем «Акрон», у которой серьезные проблемы с игровым балансом. Также казанцы традиционно очень неудобно для тольяттинцев, играя очень плотно на каждом участке поле и отлично используя контратаки.

1.78 Победа «Рубина» с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Основная ставка: победа «Рубина» с форой 0 за 1,78.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

2.46 Чистая победа «Рубина» Ставка на матч #2 Поставить →

Дополнительная ставка: чистая победа «Рубина» за 2,46.