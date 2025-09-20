В субботу, 20 сентября, тольяттинский «Акрон» примет казанский «Рубин» в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

40' Игор Вуячич («Рубин») отыгрался с вратарем и Евгений Ставер («Рубин») сильно выбил мяч вперёд, разрядив обстановку у своих ворот.

39' Роберто Фернандес («Акрон») грубо фолит в центре поля, гости быстро разыграли стандарт.

37' Г-ОООООООО-Л! «Акрон» — 1:0! Дмитрий Пестряков поймал отскок мяча в штрафной «Рубина», ложит корпус и точно пробивает в ближний угол!

35' Навес в штрафную гостей и удар головой от Артёма Дзюбы («Акрон») — мяч летит в считанных сантиметрах над перекладиной.

34' Темп игры очень упал. Казанский клуб много владеет мячом, а «Акрон» действует на контратаках.

32' Фол Дмитрия Кабутова («Рубин») на Фернандесе Роберто («Акрон») и это перспективный штрафной для «Акрона».

31' Сольный проход Андерсона Арройо («Рубин») к воротам хозяев заканчивается его ударом мимо ворот.

29' Александар Юкич («Рубин») получает передачу от Жака Сиве и мощно пробивает, но мяч летит прямо в руки Виталия Гудиева («Акрон»).

27' Евгений Ставер («Рубин») сильно бьет на чужую половину поля точно на партнера.

26' Игор Вуячич («Рубин») подключился к атаке, навесил в штрафную хозяев поля, но передача не нашла адресата.

24' Навес в штрафную «Акрона»: Егор Тесленко («Рубин») сбрасывает под удар Андерсону Арройо («Рубин») — удар и мяч летит немного выше ворот.

23' Жак Сиве («Рубин») получает по ногам возле штрафной площади хозяев! Это может быть опасно!

21' Солтмурад Бакаев («Акрон») получает мяч в штрафной соперника, убирает под правую и бьет, но удар заблокирован защитниками и улетает в аут.

19' Дальний заброс «Рубина» в штрафную хозяев. но мяч оказывается в ногах Виталия Гудиева («Акрон»).

18' Солтмурад Бакаев («Акрон») получает желтую картчоку!

17' Подача в штрафную от Александара Юкича («Рубин»), но Артём Дзюба («Акрон»)выбил мяч головой.

15' Опасный штрафной у ворот «Акрона»! Виталий Гудиев выстраивает стенку.

14' «Рубин» переходит в позиционную атаку! Все игроки гостей по противоположной половине поля.

13' Мирлинд Даку («Рубин») бежит вперед, принимает мяч, но тут же фолит на Марате Бокоеве («Акрон») .

11' Виталий Гудиев («Акрон») классно играет на выходе и спасает команду, ведь передача на Жака Сиве («Рубин») была очень опасной.

09' Удар со штрафного хозяев приходится прямо в стенку — Мирлинд Даку («Рубин») пробил откровенно плохо.

07' Марат Бокоев («Акрон») получает желтую карточку за удар по ноге Мирлинду Даку («Рубин»)

05' «Акрон» проводит свою атаку правым флангом, но Солтмурад Бакаев («Акрон») теряет мяч.

04' Мирлинд Даку («Рубин») получил передачу вблизи штрафной соперника, развернулся и пробил, но мимо ворот.

03' Эдгар Севикян («Акрон») падает на газон, на нем сфолили и штрафной разыграют хозяева.

02' «Рубин» с первых минут переходит в атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Акрон» — «Рубин» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:44 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Самара Арена». Игра вот-вот начнется!

16:42 Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалёв.

16:40 Сегодняшний матч пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена».

Стартовые составы команд

«Акрон»: Гудиев Виталий, Пестряков Дмитрий, Неделчару Ионуц, Бокоев Марат, Фернандес Роберто, Бистрович Кристиян, Марадишвили Константин, Лончар Стефан, Севикян Эдгар, Дзюба Артём, Бакаев Солтмурад.

«Рубин»: Ставер Евгений, Тесленко Егор, Вуячич Игор, Арройо Андерсон, Кабутов Дмитрий, Юкич Александар, Иву Угочукву, Ходжа Велдин, Рожков Илья, Сиве Жак, Даку Мирлинд.

«Акрон» в последний месяц показывает очень плохие результаты и проигрывает в каждом матче. За этот отрезок времени он опустился на 14-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер Лиги. Четыре предыдущих тура завершились для тольяттинского клуба поражением: от «Оренбурга» (1:2), московского ЦСКА (1:3), «Балтики» (0:2) и «Крснодара» (1:2).

В Кубке России «Акрон» также не блещет: после двух побед на старте турнира тольяттинский клуб дважды проиграл московскому «Локомотиву» (0:2) и (1:3). После этих поражений «Акрон» опустился на третье место в турнирной таблице своего квартета.

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В двух последних турах казанский клуб добыл четыре очка благодаря домашней победе над махачкалинским Динамо (1:0) и выездной ничьей с Оренбургом (2:2).

«Рубин» неудачно играет в Кубке России по футболу, занимаю третье место в своей группе. Последние три матча в рамках данного турнира казанский клуб проиграл: питерскому Зениту (0:3), «Ахмату» — 0:2 и «Оренбургу» 0:1 в серии пенальти.

Личные встречи

До этого момента соперники 8 раз играли между собой в официальных и товарищеских матчах. Семь побед в этих встречах добыл Рубин и еще один матч завершился вничью. В последний раз соперники пересекались в рамках российской Премьер-лиги прошлого сезона, в той встрече «Рубин» выиграл со счетом 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80