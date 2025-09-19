Станкович: Во втором тайме проиграли почти все единоборства

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(1:2) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Ключевым моментом стал весь второй тайм. В первой половине мы играли неплохо, создавали моменты. Во втором тайме проиграли почти все единоборства. Соперник добавил чего‑то, чего нам не хватило, и заслуженно победил.

Почему такие разные таймы? Мы провели определенную ротацию. Впереди нас ждут матчи чемпионата», — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

«Спартак» с 7 очками занимает второе место в группе С. В следующем туре команда сыграет в гостях с «Пари НН» 2 октября.