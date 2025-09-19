Матч 5-го тура испанской Примеры между «Бетисом» и «Реал Сосьедадом» состоится 19 сентября в Севильей на «Эстадио де-ла-Картуха». Начало в 22:00 мск.

Севильцы сыграли уже 5 поединков, но при этом у них только одна победа. В начале сезона клуб обыграл «Алавес». Уже третий тур подряд «Бетис» не знает вкуса побед — поражение от «Атлетика», ничьи с «Сельтой» и «Леванте». С 6 баллами хозяева занимают 10-е место в таблице.

«Реал Сосьедад» проиграл в двух последних матчах турнира, уступив «Реалу Овьедо» и «Реалу» Мадрид. За 4 сыгранных поединка «Королевский клуб» ни разу не победил. В его активе 2 пункта, с которыми уже в этом туре он может оказаться в зоне вылета.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 1.93 на победу «Бетиса» и 4.00 на победу «Реал Сосьедада», за 3.80 можно поставить на ничью.

Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на победителя предстоящего поединка.

ИИ уверен, что хозяева не заметят соперника и нанесут ему разгромное поражение 5:0.

Трансляция матча

