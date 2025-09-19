Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд высказался о победе над «Ньюкаслом»(2:1) в Лиге чемпионов.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Отметим, что английский форвард отметился дублем в этой игре.

«Все идет хорошо, я осваиваю новый стиль футбола и становлюсь лучше. Играть за "Барселону" — потрясающий опыт, мы хотим побеждать как можно чаще. Здорово выступать вместе с этими парнями», — цитирует Рашфорда пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В следующем туре «Барселона» на своем поле примет «ПСЖ» 1 октября, «Ньюкасл» в этот же день сыграет в Брюсселе против «Юниона».