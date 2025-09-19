Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче против «Акрона» в РПЛ.

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Опаснейшие команды, которые находятся внизу. Я всегда об этом говорю, потому что футбол, который показывает "Акрон", достаточно хороший и качественный. Во всех матчах они имели определенные моменты, где‑то им не везло. К таким соперникам, когда они приперты к стенке и где они будут убиваться на поле, готовиться нужно очень внимательно и иметь максимальную концентрацию», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Поединок между «Рубином» и «Акроном» пройдет в Казани в субботу и начнется в 16:45 по московскому времени.