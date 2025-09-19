КДК РФС вынес вердикт в отношении московского «Спартака» после матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2). Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Как сообщает «Чемпионат», красно-белые получили два штрафа: 50 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов в адрес арбитра, а также 100 тыс. рублей за неподобающее поведение представителей клуба.

Напомним, встреча состоялась 13 сентября на поле бело-голубых.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович был дисквалифицирован на месяц без возможности обжалования.