Аморим: Рэтклифф шутил, что предлагает мне новый контракт с «МЮ»

Наставниквысказался по поводу общения с совладельцем клуба

«Он шутил, что предлагает мне новый контракт. На самом деле, это была обычная встреча — знак поддержки и напоминание, что у нас долгосрочный проект. Я общался с ним, а также с Омаром и Джейсоном, чтобы обсудить детали, касающиеся команды. Это нормальный рабочий процесс.

Футбол — такая сфера, где давление на "МЮ" может быть даже больше, чем на любой другой клуб мира. Но мы настроены добиваться побед. Нужно играть более агрессивно и точно. В то же время, считаю, что по сравнению с прошлым сезоном мы уже сделали шаг вперед», — приводит слова Аморима Goal.

Соглашение Рубена Аморима с «МЮ» истекает в июне 2027 года.