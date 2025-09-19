1-й периодАк Барс — Салават ЮлаевОнлайн
    «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 15:50
    • Деян Станкович дисквалифицирован на месяц без возможности обжалования
  • 15:37
    • Марио Фернандес завершил профессиональную карьеру
  • 14:34
    • Карасев рассудит «Краснодар» и «Зенит» в 9-м туре РПЛ
  • 14:08
    • Семак: Чемпионство? Игр еще очень-очень много
  • 13:30
    • Сычев хочет возобновить карьеру футболиста
    Аморим: Рэтклифф шутил, что предлагает мне новый контракт с «МЮ»

    Футбол Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался по поводу общения с совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом.

    Рубен Аморим
    Рубен Аморим

    «Он шутил, что предлагает мне новый контракт. На самом деле, это была обычная встреча — знак поддержки и напоминание, что у нас долгосрочный проект. Я общался с ним, а также с Омаром и Джейсоном, чтобы обсудить детали, касающиеся команды. Это нормальный рабочий процесс.

    Футбол — такая сфера, где давление на "МЮ" может быть даже больше, чем на любой другой клуб мира. Но мы настроены добиваться побед. Нужно играть более агрессивно и точно. В то же время, считаю, что по сравнению с прошлым сезоном мы уже сделали шаг вперед», — приводит слова Аморима Goal.

    Соглашение Рубена Аморима с «МЮ» истекает в июне 2027 года.

