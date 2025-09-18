Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

Сборная России поднялась с 35-го на 33-е место после победы над Катаром (4:1) и ничьей с Иорданией (0:0), которые учитывались в рейтинге.

На первое место вышла сборная Испании, сместив Францию на вторую позицию. Аргентина опустилась с первого на третье место, Англия осталась четвёртой, а Португалия поднялась на пятое. Бразилия выбыла из топ-5 и сейчас шестая.

Сборная Италии поднялась на 10-е место (ранее 11-е), а Германия опустилась с 9-го на 12-е. Наибольший прогресс показала Словакия, улучшившая своё положение на 10 строчек — с 52-й до 42-й.