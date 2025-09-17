ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Иван МорозовНе по той дорожке. Форварда «Спартака» отстранили за употребление наркотиков
  • 12:23
    • В «Динамо» ответили на вопрос о возможном возвращении Захаряна
  • 11:39
    • Головин проведет в лазарете около месяца
  • 14:57
    • «Сибирь» победила в гостях «Амур» по буллитам
  • 14:50
    • «Адмирал» легко обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ
  • 13:10
    • Шнайдер вышла во второй круг турнира в Сеуле
    Слот: Мы отлично отработали в трансферное окно

    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал критику многих экспертов то, что команда слишком много потратила в летнее трансферное окно.

    Арне Слот
    Арне Слот

    «Сейчас так много внимания уделяется нашим новым подписаниям, особенно со стороны экспертов, которые поддерживают некоторые другие клубы в стране, при этом они не перестают говорить о 450 миллионах фунтов стерлингов. Но они забывают о почти 300 миллионах фунтов стерлингов, которые мы получили на продажах. Я думаю, мы сработали отлично», — сказал голландец на пресс-конференции перед матчем ЛЧ.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После 4 туров в АПЛ «Ливерпуль» единолично лидирует с 12 очками. В прошлом сезоне мерсисайдцы стали чемпионами Англии.

  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Уральское дебри завершится большим количеством голов
  • Автомобилист — Трактор. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Краснодар» обрежет крылья хозяевам
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    3.73
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брюгге — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
