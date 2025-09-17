Слот: Мы отлично отработали в трансферное окно

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал критику многих экспертов то, что команда слишком много потратила в летнее трансферное окно.

«Сейчас так много внимания уделяется нашим новым подписаниям, особенно со стороны экспертов, которые поддерживают некоторые другие клубы в стране, при этом они не перестают говорить о 450 миллионах фунтов стерлингов. Но они забывают о почти 300 миллионах фунтов стерлингов, которые мы получили на продажах. Я думаю, мы сработали отлично», — сказал голландец на пресс-конференции перед матчем ЛЧ.

После 4 туров в АПЛ «Ливерпуль» единолично лидирует с 12 очками. В прошлом сезоне мерсисайдцы стали чемпионами Англии.