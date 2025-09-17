В среду, 17 сентяброя, состоится матч Лиги чемпионов, в котором «Славия Прага» примет «Будё-Глимт». Начало игры — в 19:45 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции

Ход Матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+3' Хауг чуть не забил с подачи, Зима сыграл надёжно и мяч на угловой выбил, а по траектории казалось, что забьёт в свои ворота.

45+2' Бьёртфут шипами попадает Доуберу, опасный момент и заслуженная жёлтая.

45+1' Пять минут добавил арбитр

Коэффициенты букмекеров Букмекер 1 x 2 Новым игрокам 1.40 4.60 8.25 Бонус €200 Выбрать букмекера→

44' Гундерсон везде и пробил с углового, смог выиграть борьбу у Зафейриса. Мощнее грека защитник норвежской команды и пробил точно в центр, где Станек мяч забрал.

44' Неврная концовка первого тайма. Через фланг атакуют норвежцы. Угловой после блока от защитника. Берг у мяча.

Статистика матча 2 Удары в створ 4 3 Удары мимо 0 37 Владение мячом 63 4 Угловые удары 3 2 Офсайды 0 4 Фолы 4

42' Повреждение получает Хорый в стыке с Гундерсеном, но проблема в том, что Гундерсен наступил на ногу, не ясен мотив защитника, но очевиден факт наступа.

40' Интересный момент, арбитр просит повторить свободный удар, до первого касания мяча начали прессинг чехи. Фальстарт, после отмены пенальти.

39' Нет пенальти. Болельщики и тренер эмоции не сдерживают, но не выходят из своих границ.

37' Проверка ВАР. Всё в руках судьи, он пошёл смотреть момент на потенциальный пенальти.

35' Быстро атакую чехи, вроде мячом не владеют, но моменты создают. Сначала, после штрафного мяч уходит на угловой, затем вторым темпом подаёт Садилек, рослый Халоупек над спиной Алисами выпрыгнул и попал точно в руку игроку.

33' Скопление игроков в штрафной «Славии» и мяч улетает на 25 метровую отметку, мощно пробил Эвьен с дальней дистанции и забрал мяч Станек, в ближний бил.

32' Стали больше владеть мячом после пропущенного мяча гости. Выиграл верховую борьбу Хог, затем Берг поборолся за мяч с защитником и отдал передачу на Хауга. Нападающий нанёс обводящий удар, в струнке вытянулся вратарь и перевёл опасный момент на угловой.

30' Защитники «Славии» оставляют центр полностью открытым, как бы приглашая норвежцев атаковать в середину, при этом фланги полностью перекрыты. Йидрих Трпишовский проделал не малую тактическую работу.

28' На Проводе сфолил Гундерсен, за заднюю поверхность держится игрок, но кажется игрок спокойно встаёт, даже не хромает и арбитр не увидел здесь нарушения. Стык был, но вот фола не увидел судья.

25' Хорый снова находит момент, чтобы пробить, сместился с центра на фланг и пробил с угла штрафной точно в руки Хайкин, удар не полчился и вратарю никто не мешал поймать удар.

24' Снова опасный полу опасный момент, кажется где-то рядом гол. Садилек принял мяч на углу штрафной развернулся и подал в центр штрафной на длинного Хорыя, нападающий лишь в паре сантиметров был от гола. Никита Хайкин мяч забрал.

23' МБОООООООДЖИ! ГООООООООЛ. Снова через левый фланг на Провода, Холеш его нашёл в одиночестве, продвинулся к краю штрафной прострелил мощно, но Хорый запутал в сети защитников и пропустил мяч между ног, где вторым набегал Мбоджи. Возможно это заготовка хозяев.

19' Садилек выстрелил из-за пределов штрафной, метров двадцать пять было. Провод очень тонко играет, капитан очень тонко чувствует момент передачи и находит нужные адресаты.

17' Вынужденная замена у хозяев. Капитан не сможет продолжить игру, Провод получает повязку. Вместо Голеша выходит Халоупек. Команды готовятся к угловому после атаки чехов.

16' Томаш Хорый нанёс удар со штанги, на дальнюю штангу после аута подавал Провод. Опасный момент, попал мимо ворот.

15' Череда потерь и отборов, то норвежцы, то чехи владеют мячом. В этот раз убежали игроки «Славии». Дело дошло до углового, Доудера мяч из аута выводит.

13' Зафейрис в центре поля нарушает правила. Штрафной зарабатывает Эвьен. Угловой завершился выносом мяча из штрафной.

11' Опаснейший момент. Эвьен убежал от защитников и метров с шести бил по воротам и какое спасение от Станека, в стиле Акинфеева ногой отбил. При этом отмечаем напористую игру центральных защитников, именно Гундерсон отобрал мяч и продлил атаку на Эвьена.

10' Зафейрис не посмотрел куда будет делать пасс, времени чтобы поднять головоу и посмотреть было много. Сработала смекалка Гендерсена, защитник просто встал на пути мяча. Будет угловой.

09' Снова подачу с фланга, теперь Сьёвольд подавал на Хога. Пока что защитники справляются с забросами с фланга, при этом атаку начинают через центрального защитника норвежцы.

08' Зафейрис нарушает правила на своей половине поля. Штрафной зарабатывает Эукленн.

05' Отличная подача на Хога делал Эвьен, в штрафную делал передачу, если бы не капитан Холеш, был бы опасный момент, не дал оторваться на свободном пространстве игроку. Холеш лежит на газоне, получил повреждение.

04' Высоко прессингуют норвежцы, не боятся идти всей командой в прессинг. Поддержка трибун сотрясает поле, соскучились болельщики по лиге чемпионов.

02' Вторым темпом после углового атаковали чехи. Кушей покрутился вокруг своей оси и нашёл передачей Чория, форвард пробил красиво, но выше ворот, метил в девятку.

02' Первый момент у ворот Хайкина и первый угловой. Пробил по воротам Кушей и попал в блок.

01' «Будё-Глимт» активно прессингуют при потере мяча и получает зеркальный ответ. Ждём много единоборств и красивых моментов.

01' Поехали! Начинаем встречу двух чемпионов. «Славия» играет в схеме 3-5-2 с ярко выраженными двумя нападающими. «Будё-Глимт» сыграет по схеме 4-3-3 в атакующей манере.

До матча

19:44 Сегодня сразятся два робедителя своих чемпионатов. Команды выходят из подтрибунного помещения, после гимна начинаем матч.

19:40 «Будё-Глимт» — первый норвежский клуб в Лиге чемпионов с сезона 2007/08, когда на групповом этапе играл «Русенборг».

19:30 До начала встречи остаётся совсем ничего, команды провели разминку и готовы выйти на поле.

Разминка Славии перед матчем https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2045914--slavia-praha-vs-bodo-glimt/

19:25 Встреча пройдёт на стадионе «Эден Арена», вместимость стадиона — 20 800 зрителей. В столице Чехии умеренная влажность — 53 % и прохладные 14 градусов.

Каспер Хег восстановился после травмы и начнет в основе. https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2045914--slavia-praha-vs-bodo-glimt/

19:18 Стартовые составы

«Славия Прага»: Станек; Мбоджи, Зима, Холеш; Дорли, Зафеирис, Провод, Садилек, Доудера; Чори, Кушей

«Будё-Глимт»: Хайкин; Сьёволд, Бьёртуфт, Гундерсен, Алеесами; Эвьен, Берг, Ауклэнд; Йоргенсен, Хог,Хауг

19:15 Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Мариан Барбу; ассистенты рефери — Мирчеа Григориу, Джордже Някшу; резервный рефери — Себастиан Колтеску; судьи ВАР — Иван Бебек, Овидиу Хатеган

«Славия Прага»

Нынешняя форма чешского клуба никого не удивляет, второй самый титулованный клуб Чехии идёт за дублем и явно собираются выиграть чемпионат. На их счету 6 побед в 8 матчах. Ушли два звездных игрока в летнее трансферное окно — Крайний защитник Малик Диоф перешёл в «Вэст Хэм», сумма компенсации составила 22 миллиона. Христос Зафеирис перешёл в ПАОК за 10 миллионов и тут же вернулся в чешский клуб в качестве аренды.

В ЛЧ им предстоит вытерпеть настоящее испытание, на их пути будут гранды своих чемпионатов и финалисты прошлого розыгрыша «Интер». Следующие два матча ЛЧ «Славия»проведёт как раз в Италии против — «Аталанты» и «Интера». Следующие матчи проведут со следующими клубами по порядку — «Интер», «Аталанта», «Арсенал», «Атлектик» из Бильбао, «Тоттэнхем», «Барселона» и завершится поход матчем с «Пафосом».

В ЛЧ чешский клуб гость редкий, прошлый заход не получился, команда проиграла французскому клубу «Лиль» в первом раунде отборочных и автоматически попала в ЛЕ, где не прошла дальше групповой стадии. Команда вышла в групповую стадию за счёт победы в национальном первенстве.

«Будё-Глимт»

В Норвегии чемпионат идёт полным ходом, команда лидер чемпионата, игроки готовы повторить успех прошлого чемпионата. Подопечные Кьетиля Кнутсена играют так как и ожидалось, за последние три матча они забили 14 мячей. Понятно, что норвежский чемпионат уступает тому же чешскому, но «Будё-Глимт» разыгрались не на шутку. Также в отличной форме находится вратарь из России Никита Хайкин, у него 10 матчей без пропущенных мячей.

В ЛЧ норвежцы пробились через отборочные раунды, так как даже победитель норвежского чемпионата играет в стыках из-за низкого посева чемпионата. «Будё-Глимт» прошёлся по австрийскому «Штурму», в первом матче убрав все вопросы — 5:0 и второй 2:1.

Команда хоть и находится в прекрасной форме, но лазарет не пустой, плюс 21 матч в чемпионате может выжать все соки из команды, что в свою очередь скажется на игре, интересно посмотреть как Кьетиль Кнутсен справится с распределением сил на весь матч.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92