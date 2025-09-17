ПерерывАвангард — Салават ЮлаевОнлайн
    Михаил Гуляев «Авангард» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 12:23
    Макаров: Со «Спартаком» мы потеряли два очка

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Спартак
    Крайний полузащитник «Динамо» Денис Макаров считает, что его команда заслужила три очка в игре 8-го тура со «Спартаком» (2:2).

    Денис Макаров
    Денис Макаров

    «На 100 процентов, даже на 1000 процентов это потеря двух очков. Два гола сами себе привезли и всего два забили. Каждый раз уже несколько лет подряд с нами подобное происходит в нескольких матчах за сезон. Не знаю, почему так складывается. Объяснений этому нет. Но мы будем стараться исправлять ситуацию. Считаю, что игра со "Спартаком" была хорошей с нашей стороны», — сказал 27-летний хавбек «Известиям».

  • 14/09/2025

    • После 8 туров бело-голубые идут на 9-м месте в таблице РПЛ с 9 очками. В следующем матче они будут гостить у «Оренбурга».

