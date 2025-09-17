Макаров: Со «Спартаком» мы потеряли два очка

Крайний полузащитник «Динамо»считает, что его команда заслужила три очка в игре 8-го тура со «Спартаком» (2:2).

«На 100 процентов, даже на 1000 процентов это потеря двух очков. Два гола сами себе привезли и всего два забили. Каждый раз уже несколько лет подряд с нами подобное происходит в нескольких матчах за сезон. Не знаю, почему так складывается. Объяснений этому нет. Но мы будем стараться исправлять ситуацию. Считаю, что игра со "Спартаком" была хорошей с нашей стороны», — сказал 27-летний хавбек «Известиям».

После 8 туров бело-голубые идут на 9-м месте в таблице РПЛ с 9 очками. В следующем матче они будут гостить у «Оренбурга».