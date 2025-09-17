1-й период Ак Барс — НефтехимикОнлайн
    «Ак Барс» — «Нефтехимик»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 18:49
    • «Авангард» оказался сильнее «Салавата Юлаева»
  • 16:56
    • Якупов получил серьезную травму
  • 14:57
    • «Сибирь» победила в гостях «Амур» по буллитам
  • 14:50
    • «Адмирал» легко обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ
  • 13:10
    • Шнайдер вышла во второй круг турнира в Сеуле
    Апелляция «Реала» по удалению Хейсена отклонена

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Реал Мадрид Реал Сосьедад
    Центральный защитник «Реала» Дин Хейсен не избежал дисквалификации.

    Дин Хейсен
    Дин Хейсен

    20-летний игрок был удален на 32-й минуте матча 4-го тура Примеры с «Реал Сосьедад» (2:1) в результате срыва контратаки соперника в центре поля.

    Позже технический комитет судей (CTA) признал, что наиболее подходящим наказанием была бы желтая карточка, но при этом поддержал решение ВАР не вмешиваться в эпизод, посчитав, что не было явной ошибки.

  • А это точно «необходимое зло»? Как финансовые правила Ла Лиги ставят клубы в тупик
  • В то время как английские клубы свободно тратят сотни миллионов, испанские вынуждены ужиматься и продавать лидеров
  • Сегодня

    • Тем не менее, после предоставленных видеоматериалов со стороны «Реала» не была доказана ошибка судьи Хиля Мансано.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Это означает, что Хейсен пропустит один матч и не выйдет на поле в игре 5-го тура с «Эспаньолом». «Сливочные» намерены обжаловать решение в Апелляционном комитете.

