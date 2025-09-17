Апелляция «Реала» по удалению Хейсена отклонена

Центральный защитник «Реала»не избежал дисквалификации.

20-летний игрок был удален на 32-й минуте матча 4-го тура Примеры с «Реал Сосьедад» (2:1) в результате срыва контратаки соперника в центре поля.

Позже технический комитет судей (CTA) признал, что наиболее подходящим наказанием была бы желтая карточка, но при этом поддержал решение ВАР не вмешиваться в эпизод, посчитав, что не было явной ошибки.

Тем не менее, после предоставленных видеоматериалов со стороны «Реала» не была доказана ошибка судьи Хиля Мансано.

Календарь и таблица испанской Примеры

Это означает, что Хейсен пропустит один матч и не выйдет на поле в игре 5-го тура с «Эспаньолом». «Сливочные» намерены обжаловать решение в Апелляционном комитете.