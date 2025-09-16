16 сентября в Нижнем Новгороде состоится матч 4-го тура Кубка России, в которомпримет. Матч начнется в 20:45 по мск.

Это первый поединок в 4-м туре группы С, в котором махачкалинское «Динамо» может серьезно закрепиться на верхней строчке таблицы, так как уже сейчас клуб опережает «Спартак» на один пункт.

Задача «Пари НН» не допустить третьего поражения. Хозяевам нужна как минимум ничья, чтобы удержаться на третьей позиции, которая дает возможность пойти по Пути регионов.

В первом круге Кубка «Динамо» на своем поле обыграло «Пари НН» 1:0, однако нижегородцы ответили тем же в домашнем поединке РПЛ.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров на победу команд составляют 2.62 и 2.66, на победу в матче можно поставить с равными котировками 1.90 и 1.90.

Эксперты LiveSport уверены, что в основное время будет выявлен победитель, и они назвали того, кто это будет.

Искусственный интеллект считает, что выиграет «Динамо» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Динамо» Мх смотрите на LiveCup.Run.

