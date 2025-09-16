1-й таймПСВ — ЮнионОнлайн
    ПСВ — «Юнион»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов
    «Пари НН» — «Динамо» Мх: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Нижний Новгород Динамо-Махачкала Календарь Кубка России
    16 сентября в Нижнем Новгороде состоится матч 4-го тура Кубка России, в котором «Пари НН» примет «Динамо» Мч. Матч начнется в 20:45 по мск.

    Это первый поединок в 4-м туре группы С, в котором махачкалинское «Динамо» может серьезно закрепиться на верхней строчке таблицы, так как уже сейчас клуб опережает «Спартак» на один пункт.

    Задача «Пари НН» не допустить третьего поражения. Хозяевам нужна как минимум ничья, чтобы удержаться на третьей позиции, которая дает возможность пойти по Пути регионов.

    В первом круге Кубка «Динамо» на своем поле обыграло «Пари НН» 1:0, однако нижегородцы ответили тем же в домашнем поединке РПЛ.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Динамо» Мх смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Рекомендуем букмекеров
