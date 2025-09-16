Тренер «Марселя» Де Дзерби — о матче с «Реалом»: Я взволнован не меньше, чем игроки

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против

«Конечно, мы предпочитаем играть дома, но приезд в Мадрид — это повод для гордости. Участие в Лиге чемпионов вызывает у нас огромное чувство ответственности, потому что в Марселе к этому относятся серьезно. Все знают, что такое "Бернабеу".

Это матч, где нужно быть предельно внимательным. В атаке нам нельзя терять смелость, потому что без смелости бессмысленно выходить на такие матчи. Мы должны приехать сюда и идти вперед, этот матч — не праздник.

Это мой второй приезд, и я взволнован не меньше, чем игроки. Этот стадион впечатляет любого, и это важный этап. Мы постараемся сделать участие в Лиге чемпионов привычкой.

У нас есть известная история в Европе, и мы знаем, чего добились, чтобы оказаться здесь. "Мадрид" — одна из сильнейших команд Европы, наша задача — провести свой матч», — сказал Де Дзерби Marca.

Матч между «Реалом» и «Марселем» в рамках группового этапа ЛЧ состоится сегодня, 16-го сентября в 22:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.