    Сергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
  • 23:59
    • «Эспаньол» в меньшинстве одолел «Мальорку» в матче Примеры
  • 23:43
    • «Комо» и «Дженоа» поделили очки в матче Серии А
  • 19:44
    • Умтити завершил карьеру в 31 год
  • 19:20
    • «Авангард» обыграл «Динамо» Минск в КХЛ
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных
    Тренер «Марселя» Де Дзерби — о матче с «Реалом»: Я взволнован не меньше, чем игроки

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Франции Марсель Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

    Роберто Де Дзерби — главный тренер «Марселя»
    Роберто Де Дзерби — главный тренер «Марселя»

    «Конечно, мы предпочитаем играть дома, но приезд в Мадрид — это повод для гордости. Участие в Лиге чемпионов вызывает у нас огромное чувство ответственности, потому что в Марселе к этому относятся серьезно. Все знают, что такое "Бернабеу".

    Это матч, где нужно быть предельно внимательным. В атаке нам нельзя терять смелость, потому что без смелости бессмысленно выходить на такие матчи. Мы должны приехать сюда и идти вперед, этот матч — не праздник.

    Это мой второй приезд, и я взволнован не меньше, чем игроки. Этот стадион впечатляет любого, и это важный этап. Мы постараемся сделать участие в Лиге чемпионов привычкой.

    • У нас есть известная история в Европе, и мы знаем, чего добились, чтобы оказаться здесь. "Мадрид" — одна из сильнейших команд Европы, наша задача — провести свой матч», — сказал Де Дзерби Marca.

    Матч между «Реалом» и «Марселем» в рамках группового этапа ЛЧ состоится сегодня, 16-го сентября в 22:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

