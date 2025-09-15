Президент «Фенербахче» оценил назначение Доменико Тедеско главным тренером клуба

Президентпрокомментировал назначениеглавным тренером турецкого клуба.

«Что касается Тедеско, в этом году мы поставили перед собой цель выиграть чемпионат и как минимум выйти в полуфинал Лиги Европы. Возможно, мы даже увидим его в финале на стадионе "Тюпраш". Поэтому мы предъявляем строгие требования к отбору. У нас есть множество критериев», — сказал Коч в интервью Milliyet.

39-летний немецкий специалист подписал с «Фенербахче» соглашение на два года, сменив на посту Жозе Моуринью. Напомним, что под руководством Тедеско турецкий клуб одержал победу над «Трабзонспором» (1:0) в первом матче в турецкой Суперлиге.