    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
  • 11:29
    • Матвей Кисляк интересен еще одному клубу из Саудовской Аравии
  • 09:53
    • Тольяттинский «Акрон» продлил серию поражений до пяти матчей
  • 08:54
    • Хосеп Гвардиола: Мы увидели радость наших болельщиков, это огромная привилегия
  • 08:17
    • Лука Модрич побил уникальный рекорд Серии А
  • 07:57
    • «Локомотив» смог продлить серию без поражений в РПЛ
    Президент «Фенербахче» оценил назначение Доменико Тедеско главным тренером клуба

    Футбол Футбол Турции Суперлига Турции Фенербахче
    Президент «Фенербахче» Али Коч прокомментировал назначение Доменико Тедеско главным тренером турецкого клуба.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Что касается Тедеско, в этом году мы поставили перед собой цель выиграть чемпионат и как минимум выйти в полуфинал Лиги Европы. Возможно, мы даже увидим его в финале на стадионе "Тюпраш". Поэтому мы предъявляем строгие требования к отбору. У нас есть множество критериев», — сказал Коч в интервью Milliyet.

    39-летний немецкий специалист подписал с «Фенербахче» соглашение на два года, сменив на посту Жозе Моуринью. Напомним, что под руководством Тедеско турецкий клуб одержал победу над «Трабзонспором» (1:0) в первом матче в турецкой Суперлиге.

  • «Барыс» справится с давлением динамовцев
  • «Барыс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Эспаньол» продолжит побеждать?!
  • «Эспаньол» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Автомобилист» проведет еще одну результативную игру
  • «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Жетысу — Кайсар
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
