Геннадий Орлов — о ничье с «Балтикой»: Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова

Комментаторпрокомментировал ничью(0:0) в 8-м туре РПЛ.

«Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова. Он же должен вести игру, а ошибался, причем в безобидных ситуациях. В двух эпизодах принял не те решения. Разогнал атаку, создал численное преимущество, но своевременно не отдал пас», — сказал Орлов «СЭ».

После восьми туров «Балтика» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» с 13 очками идет на шестой позиции. В следующем туре петербуржцы сыграют с «Краснодаром», а «Балтика» встретится с «Ростовом».