    «Родина» — «Факел»: онлайн, прямая трансляция матча Первой Лиги
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных
  • 19:44
    • Умтити завершил карьеру в 31 год
  • 19:20
    • «Авангард» обыграл «Динамо» Минск в КХЛ
  • 15:12
    • РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
  • 15:06
    • КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026
    Кобелев: Станкович нервирует всю команду, из‑за него футболисты тоже начинают дергаться

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поведении наставника «Спартака» Деяна Станковича.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Я не буду говорить с позиции тренера, но по поведению Станкович — один из худших в нашем чемпионате. Так вести себя нельзя! Бывают моменты, у каждого тренера бывают срывы, но у него они постоянно.

    Он нервирует всю команду, из‑за него футболисты тоже начинают дергаться», — сказал Кобелев «Матч ТВ».

  • Два дубля и удаление Станковича: «Динамо» и «Спартак» расписали боевую ничью в нервном дерби
  • Обеим командам ещё слишком много надо исправлять
  • Вчера

    • Напомним, что в матче между «Динамо» и «Спартаком» (2:2) арбитр показал красную карточку Деяну Станковичу за нецензурные выражения в адрес судьи.

