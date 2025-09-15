Кобелев: Станкович нервирует всю команду, из‑за него футболисты тоже начинают дергаться

Бывший главный тренервысказался о поведении наставника

«Я не буду говорить с позиции тренера, но по поведению Станкович — один из худших в нашем чемпионате. Так вести себя нельзя! Бывают моменты, у каждого тренера бывают срывы, но у него они постоянно.

Он нервирует всю команду, из‑за него футболисты тоже начинают дергаться», — сказал Кобелев «Матч ТВ».

Напомним, что в матче между «Динамо» и «Спартаком» (2:2) арбитр показал красную карточку Деяну Станковичу за нецензурные выражения в адрес судьи.