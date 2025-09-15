приметв последнем поединке 4-го тура испанской Примеры, который состоится 15 сентября на Корнелья-де-Льобрегат. Старт события в 22:00 мск.

«Эспаньол» неплохо провел начало сезона, набрав 7 очков. Сейчас клуб занимает 6-е место, но если удастся выиграть, то он гарантировано поднимется на 3-ю позицию.

У «Мальорки» выдался непростой календарь. В начале сезона «островитянам» попались «Барселона» и «Реал». Поэтому набрать очки удалось лишь в игре против «Сельты». Три очка помогут гостям покинуть зону вылета.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 2.30 на победу «Эспаньола», 3.20 на ничью, 3.50 на победу «Мальорки».

Эксперты LiveSport в своем прогнозе назвали победителя предстоящего поединка.

Прогноз ИИ — победа «Мальорки» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.

