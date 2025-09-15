Эспаньол — Мальорка: прогноз на Примеру и ставка на матч за 2.15

«Эспаньол» встретится с «Мальоркой» в матче 4-го тура испанской Примеры. Поединок пройдет 15 сентября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Мальорка», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Команда располагается на 6-й позиции в таблице Примеры с 7-ю очками в активе после 3-х туров. «Эспаньол» отстает от топ-4 в чемпионате лишь на 1 балл.

Стоит отметить, что команда набрала максимум очков именно на своем поле. «Эспаньол» выиграл все 2 встречи при родных трибунах.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда обыграла «Осасуну» со счетом 1:0, забив победный гол на 52-й минуте. До этого «Эспаньол» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» (2:2).

У команды продолжается беспроигрышная серия в нынешнем сезоне чемпионата Испании, которая насчитывает 3 тура подряд. За этот отрезок «Эспаньол» дважды победил и однажды сыграл вничью.

Состояние команды: «Эспаньол» отлично начал нынешний сезон, набрав 7 очков из 9-и возможных. Команда имеет возможность запрыгнуть в зону Лиги чемпионов, но для этого необходимо стабильно набирать очки.

У «Эспаньола» отлично проявляет себя нападающий Пере Милья, который забил 2 гола за 3 встречи в чемпионате Испании. Форвард занимает 9-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Мальорка»

Турнирное положение: После 2-х туров в Примере команда занимает 18-е место в таблице с 1-м очком в активе. «Мальорка» находится в зоне вылета, отставая от 17-й позиции на 1 балл.

В прошедшем сезоне команда расположилась на 10-й строчке в Примере, едва не попав в зону еврокубков. Сейчас «Мальорке» необходимо выбираться из ямы на старте сезона.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Реалу» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 38-й минуте. До этого «Мальорка» поделила очки с «Сельтой» (1:1).

За 3 матча в нынешнем сезоне команде ни разу не удалось победить. За этот отрезок «Мальорка» также крупно уступила «Барселоне» со счетом 0:3, пропуская голы в каждом тайме.

Не сыграет: Маффео из-за травмы.

Состояние команды: «Мальорка» не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне, но на это есть причины. Команде на старте попались сразу «Барселона» и «Реал», которые не оставили шансов на успех.

В последних очных встречах «Мальорка» также не совсем удачно выступала против «Эспаньола». В прошедших 3-х поединках команда дважды проигрывала своему сопернику и однажды победила.

Статистика для ставок

«Эспаньол» не проиграл ни одного матча в 3-х турах нынешнего сезона

«Мальорка», напротив, ни разу не победила в 3-х последних поединках

В последних 3-х очных встречах «Эспаньол» дважды обыгрывал «Мальорку»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эспаньола» — 2.15, победа «Мальорки» — 3.55, ничья — за 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.63 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Эспаньол» вновь обыграет «Мальорку». Команда удачно действует на своем поле на старте сезона.

Ставка: Победа «Эспаньола» за 2.15.

Прогноз: «Мальорка» попытается дать бой сопернику и забьет хотя-бы один гол.

Ставка: Обе забьют за 2.05.