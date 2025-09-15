В понедельник, 15 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании, в котором «Эспаньол» примет «Мальорку». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

05' Хоан Мохика опоздал с приёмом и грубо сыграл против оппонента

03' Хоан Мохика обыгрывает одного защитника, но не может выполнить точную передачу в штрафную

01' В сегодняшнем матче «Эспаньол» примет у себя на домашнем поле «Мальорку». Команды уже на поле и готовы начинать матч! Удачи!

До матча

21:45 Арбитром сегодняшней встречи будет Алехандро Хосе Эрнандес из Испании.

21:40 Команды встретятся между собой в Корнелья-де-Льобрегат на стадионе «Корнелья-Эль Прат», который вмещает в себя 40 000 болельщиков.

21:35 «Мальорка»: Рикельме Леонардо, Вальент Мартин, Раильо Антонио, Кумбулла Мараш, Морей Матеу, Мохика Хоан, Дардер Серхи, Ману Морланес, Торре Пабло, Фернандес Матео, Мурики Ведат

21:35 «Эспаньол»: Дмитрович Марко, Эль Хилали Омар, Калеро Фернандо, Кабрера Леандро, Ромеро Карлос, Лосано Поль, Милья Пере, Долан Тайрис, Урко Гонсалес, Пуадо Хавьер, Роберто Фернандес

«Эспаньол»

«Эспаньол» демонстрирует впечатляющие результаты на старте нового сезона чемпионата Испании. Команда сейчас занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в активе 7 очков после трёх сыгранных матчей. Что особенно радует болельщиков, так это то, что «Эспаньол» находится всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов.

Домашние матчи стали настоящим праздником для фанатов команды. «Эспаньол» не проигрывает на своём поле уже два матча подряд, причём оба завершились победами. В последнем туре команда смогла обыграть «Осасуну» с минимальным счётом 1:0, забив решающий гол во втором тайме. А перед этим была яркая ничья с «Реал Сосьедад» — 2:2.

Беспроигрышная серия команды в чемпионате продолжается уже три тура подряд. За этот период «Эспаньол» одержал две победы и один раз сыграл вничью, что говорит о хорошей форме команды. Особенно ярко в составе выступает нападающий Пере Милья, который уже успел забить два гола в трёх матчах чемпионата. Благодаря таким результатам форвард входит в десятку лучших бомбардиров лиги.

Главный тренер команды Маноло Гонсалес строит игру на контроле мяча и агрессивном прессинге, что приносит свои плоды. Команда показывает сбалансированный футбол как в атаке, так и в обороне. Сейчас перед «Эспаньолом» стоит важная задача, продолжить набирать очки и постараться закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Победа в предстоящем матче с «Мальоркой» может существенно улучшить позиции команды в чемпионате.

«Мальорка»

«Мальорка» сейчас переживает непростой период в чемпионате Испании. После трёх сыгранных матчей команда оказалась в зоне вылета, занимая 18-ю строчку в турнирной таблице с единственным набранным очком. От спасительной 17-й позиции «Мальорку» отделяет всего одно очко, но ситуация требует немедленных действий.

Стоит отметить, что прошлый сезон получился для команды гораздо более успешным, тогда «Мальорка» финишировала на 10-й позиции, едва не попав в еврокубковую зону. Однако старт нынешнего сезона складывается непросто.

В последних матчах команда показала неоднозначные результаты. После разгромного поражения от «Барселоны» со счётом 0:3 последовала боевая ничья с «Сельтой» (1:1), но затем последовало поражение от мадридского «Реала» со счётом 1:2. Решающий гол был забит уже на 38-й минуте, что во многом определило исход встречи.

Особую сложность матчу против «Эспаньола» придаёт и то, что в прошлом команды не часто радовали болельщиков успехами в очных встречах. За последние три матча «Мальорка» дважды уступила своему сопернику, одержав лишь одну победу.

К сожалению, в предстоящем матче команда не сможет рассчитывать на защитника Маффео, который получил травму. Это определённо ослабит защитные редуты команды в такой важной игре.

Тем не менее, несмотря на текущее непростое положение, команда обладает достаточным потенциалом, чтобы исправить ситуацию. Главное набрать первые очки в домашнем матче и постепенно выбираться из зоны вылета.

Очные матчи

В последних матчах «Эспаньол» демонстрирует превосходство над «Мальоркой». За последние три встречи каталонский клуб одержал две победы при одной ничьей.

Особенно показательна статистика личных встреч: в прошлом сезоне «Эспаньол» дважды обыгрывал соперника с минимальным счётом 2:1. Команды регулярно обмениваются голами, показывая результативный футбол.

Примечательно, что на поле «Эспаньола» баскский клуб испытывает серьёзные трудности, что может сыграть важную роль в предстоящем матче. История встреч говорит в пользу каталонцев, хотя «Мальорка» способна навязать борьбу, особенно в гостях.

