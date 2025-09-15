«Черноморец» уверенно обыграл «Чайку» в матче Первой лиги

одолел(4:1) в матче 10-го тура российской Первой лиги.

В составе хозяев голы записали на свой счет Антон Антонов на 12-й минуте с пенальти, Евгений Тоневицкий на 48-й минуте, Заурбек Плиев на 73-й и Илья Родионов на 79-й минуте.

Единственный гол у «Чайки» забил Руслан Червяков на 50-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Черноморец — Чайка 4:1 Голы: 1:0 Арсен Адамов (пенальти) (12'), 2:0 Tonevitskiy E. (48'), 2:1 Руслан Червяков (51'), 3:1 Заурбек Плиев (74'), 4:1 Илья Родионов (78') Предупреждение: Олег Николаев (7')

После этого матча «Черноморец» занимает 14-е место в таблице Первой лиги с 9-ю очками в активе. «Чайка» — на 17-й позиции (6).