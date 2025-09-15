1-й таймЭспаньол — МальоркаОнлайн
    «Черноморец» уверенно обыграл «Чайку» в матче Первой лиги

    «Черноморец» — «Чайка»: счет матча 4:1, обзор голов

    Футбол Первая лига Футбол России Черноморец Чайка
    «Черноморец» одолел «Чайку» (4:1) в матче 10-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе хозяев голы записали на свой счет Антон Антонов на 12-й минуте с пенальти, Евгений Тоневицкий на 48-й минуте, Заурбек Плиев на 73-й и Илья Родионов на 79-й минуте.

    Единственный гол у «Чайки» забил Руслан Червяков на 50-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — Чайка 4:1
    Голы: 1:0 Арсен Адамов (пенальти) (12'), 2:0 Tonevitskiy E. (48'), 2:1 Руслан Червяков (51'), 3:1 Заурбек Плиев (74'), 4:1 Илья Родионов (78') Предупреждение: Олег Николаев (7')

    После этого матча «Черноморец» занимает 14-е место в таблице Первой лиги с 9-ю очками в активе. «Чайка» — на 17-й позиции (6).

