Тольяттинский «Акрон» продлил серию поражений до пяти матчей

Футбольный клуб «Акрон» Фото: globallookpress.com
В матче в Краснодаре Виктор Са открыл счет за хозяев на 14-й минуте, но уже через девять минут Артем Дзюба с пенальти сравнял счет. На 76-й минуте Никита Кривцов забил решающий гол «Краснодара». В конце матча защитник хозяев Диего Коста получил красную карточку.
«Акрон» продолжил и серию поражений в чемпионате России, которая теперь насчитывает четыре матча. Также команда остается без побед уже шесть матчей в РПЛ — перед началом этой серии были две ничьи подряд со «Спартаком» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (1:1).