Тольяттинский «Акрон» продлил серию поражений до пяти матчей

Тольяттинскийв 8-м туре Российской Премьер-Лиги вновь потерпел поражение, уступив на выезде действующему чемпионусо счетом 1:2. Эта неудача стала пятой подряд во всех турнирах для красно-черных.

В матче в Краснодаре Виктор Са открыл счет за хозяев на 14-й минуте, но уже через девять минут Артем Дзюба с пенальти сравнял счет. На 76-й минуте Никита Кривцов забил решающий гол «Краснодара». В конце матча защитник хозяев Диего Коста получил красную карточку.

«Акрон» продолжил и серию поражений в чемпионате России, которая теперь насчитывает четыре матча. Также команда остается без побед уже шесть матчей в РПЛ — перед началом этой серии были две ничьи подряд со «Спартаком» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (1:1).