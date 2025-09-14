«Санкт-Паули» победил «Аугсбург» в матче Бундеслиги

1-й тайм Манчестер Сити — Манчестер ЮнайтедОнлайн
    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция
    В матче третьего тура чемпионата Германии «Санкт-Паули» на своем поле переиграл «Аугсбург» со счетом 2:1.

    «Санкт-Паули»
    «Санкт-Паули»

    Гости вышли вперед на 16-й минуте после точного удара Фабиана Ридера.

    «Санкт-Паули» сравнял счет на 45-й минуте после гола с пенальти Андреаса Хунтонджи.

    Победу хозяевам на 77-й минуте принес Данель Синани.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Санкт-Паули — Аугсбург 2:1
    Голы: 0:1 Фабиан Ридер (16'), 1:1 Андреа Унтонджи (45'), 2:1 Данель Синани (77') Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Адам Дзвигала (Ларс Рицка, 75'), Аркадиуш Пырка (Манолис Салиакас, 46'), Эрик Смит, Джеймс Сэндс, Джоэл Чима Фудзит, Данель Синани (Коннор Меткалф, 90'), Матиас Перейра Лаж (Оладапо Афолаян, 88'), Андреа Унтонджи (Мартин Каарс, 46'), Louis Oppie Аугсбург: Финн Дамен, Цедрик Цезигер, Джеффри Гауэлеу, Крислен Матсима, Мерт Кёмюр, Элиас Саад (Алексис Клод-Морис, 69'), Эльвис Реджбечай, Фабиан Ридер (Исмаэль Гарби, 84'), Хан-Ноа Массенго (Айман Дардари, 84'), Кристиян Якич (Робин Фелльхауэр, 45'), Мариус Вольф (Филлип Тиц, 69') Предупреждения: Аркадиуш Пырка (36'), Эльвис Реджбечай (40'), Sandro Wagner (45 + 3'), Элиас Саад (63'), Крислен Матсима (67'), Робин Фелльхауэр (76')

    «Санкт-Паули» с 7 очками идет четвертым в таблице АПЛ. «Аугсбург» (3) — 10-й.

