«Сассуоло» переиграл «Лацио» в Серии А

В третьем туре итальянской Серии Аобыгралс минимальным счетом 1:0.

Автором единственного гола на 70-й минуте стал гамбийский полузащитник Алю Фадера. Для него это первый забитый мяч за «Сассуоло» после перехода из «Комо».

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Лацио 0:0 Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Тарик Мухаремович, Джош Дойг, Неманья Матич, Астер Вранкс, Доменико Берарди, Андреа Пинамонти, Арман Лорьенте, Исмаэль Коне Лацио: Иван Проведель, Нуну Тавареш, Алессио Романьоли, Марио Хила, Маттиа Цаканьи, Валентин Кастеллано, Фисайо Деле-Баширу, Николо Ровелла (Данило Катальди, 41'), Маттео Гюэндузи, Адам Марушич, Маттео Канчелльери Предупреждения: Астер Вранкс (26'), Николо Ровелла (28'), Адам Марушич (42'), Тарик Мухаремович (45 + 4')

«Сассуоло» набрал первые три очка в чемпионате и занимает 14-е место. «Лацио» (3) идет строчкой выше.