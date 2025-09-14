Источник: Пиняев мог перейти в «Наполи», но «Локомотив» отказал в трансфере

Итальянскийпроявлял серьезный интерес к атакующему полузащитнику московского, однако получил отказ от российского клуба. Об этом сообщил спортивный юрист

«Пиняевым около года назад интересовался "Наполи". Интерес был предметный, связь осуществлялась с президентом Де Лаурентисом. Но "Локомотив" отказался от предложения "Наполи" заплатить 14 миллионов евро напрямую в клуб», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

«Наполи» является действующим чемпионом Италии и за последние три сезона дважды выигрывал Серию А. Сергей Пиняев в сезоне-2024/25 провел за «Локомотив» 38 матчей, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.