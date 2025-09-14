2-й тайм Аталанта — ЛеччеОнлайн
    «Аталанта» — «Лечче»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    14 сентября в Манчестере состоится манкунианское дерби 4-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды сыграют на стадионе «Этихад» и начнут в 18:30 по мск.

    После казалось бы отличного старта «Ман Сити» начала буксовать. Разгромив «Вулверхэмптон», «горожане» проиграли «Тоттенхэму», а затем очень неожиданно уступили «Брайтону». Как бы это дико не звучало, но «Сити» сейчас возле зоны вылета.

    «Ман Юнайтед» тоже переживает крайне непростой период своей истории. Рубен Аморим все еще в поисках той самой системы игры. Пока получается мягко говоря не очень. Вымученная победа над «Бернли» и вылет из Кубка лиги от «Гримсби» тому яркий пример.

    Календарь и таблица АПЛ

    Нас явно ждет яркий поединок. Гвардиола и его команда хотят исправить ситуацию. Аморим со своим коллективом очень надеется продолжить набирать очки, что от него требуют болельщики и руководство. В прошлый раз соперники закончили со счетом 0:0. Посмотрим, как будет в этом случае.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.77 на победу «Ман Сити», 4.00 на ничью, 4.50 на победу «Ман Юнайтед».

    • Эксперты LiveSport предложили свои ставки на игру в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект делает ставку на «синий Манчестер» и победу «Сити» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

    Рекомендуем букмекеров
    Все букмекеры
