14 сентября в Манчестере состоится манкунианское дерби 4-го тура АПЛ между. Команды сыграют на стадионе «Этихад» и начнут в 18:30 по мск.

После казалось бы отличного старта «Ман Сити» начала буксовать. Разгромив «Вулверхэмптон», «горожане» проиграли «Тоттенхэму», а затем очень неожиданно уступили «Брайтону». Как бы это дико не звучало, но «Сити» сейчас возле зоны вылета.

«Ман Юнайтед» тоже переживает крайне непростой период своей истории. Рубен Аморим все еще в поисках той самой системы игры. Пока получается мягко говоря не очень. Вымученная победа над «Бернли» и вылет из Кубка лиги от «Гримсби» тому яркий пример.

Нас явно ждет яркий поединок. Гвардиола и его команда хотят исправить ситуацию. Аморим со своим коллективом очень надеется продолжить набирать очки, что от него требуют болельщики и руководство. В прошлый раз соперники закончили со счетом 0:0. Посмотрим, как будет в этом случае.

Букмекеры дают 1.77 на победу «Ман Сити», 4.00 на ничью, 4.50 на победу «Ман Юнайтед».

Искусственный интеллект делает ставку на «синий Манчестер» и победу «Сити» со счетом 1:0.

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

