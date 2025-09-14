1-й тайм Манчестер Сити — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Конфликт «Краснодара» и Кокошарова: ультиматум и обвинения в предательстве

    «Не подпишем новый контракт — будет бегать по кругу»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России Нижний Новгород Ахмат Рубин Трансферы
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанд«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция Николо Ровелла«Сассуоло» — «Лацио»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А Витинья«ПСЖ» — «Ланс»: онлайн, прямая трансляция матча французской Лиги 1
  • 18:55
    • «Зенит» не смог в гостях переиграть «Балтику»
  • 17:57
    • «Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Бернли»
  • 18:35
    • «Ростов» — ЦСКА: стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
  • 18:01
    • «Лилль» вырвал победу у «Тулузы» в Лиге 1
  • 17:56
    • «Аталанта» разгромила «Лечче», «Пиза» проиграла «Удинезе»
  • 16:40
    • Источник: Российский голкипер Федотов обменян из «Филадельфии» в «Коламбус»
  • 16:35
    • «Локомотив» уступил «Нефтехимику» в овертайме
    Все новости спорта
    Александр Кокшаров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокшаров
    Нападающий молодёжной сборной России и «Краснодара» Александр Кокшаров продолжает восстанавливаться после травмы. И в это время, со слов его отца, клуб угрозами заставляет игрока подписать новый контракт. Подробности конфликта и подход «быков» к сотрудничеству с воспитанниками — в материале LiveSport.Ru.

    Неожиданно тяжёлые переговоры с родным клубом

    Александр Кокшаров, появившись на футбольном поле в последний раз в начале апреля, из-за травмы досрочно завершил сезон-2024/25. До недавнего времени восстановление шло без лишней огласки. Но на днях отец 20-летнего футболиста дал журналистам интервью, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы.

    Сначала Эдуард Кокшаров раскрыл подробности о здоровье нападающего, у которого проблемы начались с ушиба надкостницы еще до старта весенней части минувшего сезона.

  • Когда сын получил травму, не была проведена должным образом диагностика этой травмы, а следом была быстро сделана операция в Москве в ноунейм больнице. После восстановления произошёл рецидив.
  • Эдуард Кокшаров

    • Вопрос со второй операцией, уже проведённой в Австрии, быстро решил президент «Краснодара» Сергей Галицкий, которого поблагодарил Эдуард Александрович. Форвард сейчас находится в заключительной фазе восстановления, но в общую группу он вернется не раньше, чем через месяц.

    Александр Кокшаров
    vk.com/fcparinn

    Если информация по медицинской части отдельными фрагментами была известна из уст экс-тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко, то вот разговоры о продлении контракта Кокшарова с «Краснодаром» стали достоянием общественности впервые.

  • У нас осталось 2 года контракта с «Краснодаром». Мы обратились к клубу с просьбой дать ему восстановиться, а дальше — помочь с предоставлением игровой практики. В ответ мы получили ультимативное условие от клуба, что если мы не подпишем новый 5-летний контракт, то Саша последние 2 года соглашения с «Краснодаром» будет бегать по кругу.
  • Эдуард Кокшаров

    • Важно отметить ряд деталей, которые позволяют получить полную картину происходящего.

    • Во-первых, переговоры от имени клуба ведет гендиректор Владимир Хашиг — сторона игрока обращаться прямо к Галицкому не стала.

    • Во-вторых, нападающего вычеркнули из всех списков основной команды и отправили в академию, якобы, для реабилитации.

    • В-третьих, арендовать форварда, несмотря на травму, был готов «Пари НН», но «Краснодар» не дал на это согласия.

    Напомним, «Краснодар» летом расстался с Фёдором Смоловым, а потому в атаке, помимо прочих, рассчитывает на Александра. Но, несмотря на заинтересованность в 20-летнем игроке, условия предложенного нового 5-летнего контракта остались такими же, что и у контракта, подписанного после выпуска из академии.

  • В разговорах Саша был назван предателем «Краснодара», но я не понимаю почему. Скорее клуб предаёт воспитанника, играясь с его карьерой и здоровьем. «Краснодар» просто пытается загубить карьеру моему сыну.
  • Эдуард Кокшаров

    • Несмотря на общественный резонанс, которые вызвали комментарии олимпийского чемпиона, позиция «Краснодара» не поменялась. Александр как минимум до зимы останется в клубе.

    С «Краснодаром» лучше не шутить

    Кейс с Кокшаровым — уже не первый подобный в истории краснодарского клуба. 6 лет назад в центре скандала тоже находился молодой нападающий — Иван Игнатьев. Но в отличие от Александра тот форвард был намного более забивной и почти не имел проблем со здоровьем.

  • Игнатьев возвращается в РПЛ. Перезапустит ли воспитанник «Краснодара» карьеру в «Оренбурге»?
  • Или «плохой мальчик» так и не повзрослел?
  • 06/09/2025

    • Сергей Галицкий — сторонник умеренного подхода в вопросе перехода воспитанников с молодежного уровня на взрослый. И в этой концепции вполне соответствует предложение молодым игрокам о заключении 5-летнего контракта с незначительным повышением зарплаты (с 200 до 700 тыс. рублей в месяц). И если, например, Магомед-Шапи Сулейманов согласился, то Иван заартачился.

    Клуб почти на месяц заслал взбунтовавшегося футболиста во вторую команду, после чего контракт с форвардом, который был возмущен, требовал справедливости и громогласно заявлял, что футболисты не вещи, которыми можно просто распоряжаться, всё же был заключён. Однако раскол в отношениях между клубом и нападающим остался и меньше чем через год их пути разошлись. Причем «быки» сумели извлечь приличную прибыль — «Рубин» купил Игнатьева за 7 млн евро.

    Иван Игнатьев
    vk.com/fckrasnodar

    Два года спустя, в феврале 2021 г. случился ещё один эпизод. Из основного состава «Краснодара» выпали два воспитанника клубной академии — вратарь Матвей Сафонов (22 года) и полузащитник Даниил Уткин (21 год). По информации СМИ, причиной этого стали не восстановление от повреждений, как сообщали в клубе, а контрактные разногласия футболистов с руководством «быков».

    Якобы, молодые игроки обратились к менеджменту «быков» с просьбой пересмотреть в сторону увеличения условия действующих договоров, но получили отказ. В итоге и Сафонов, и Уткин вернулись в состав «Краснодара», но если Матвей продолжил играть до лета 2024 года и стал капитаном, то Даниил через полгода ушёл из клуба, отправившись на правах аренды в «Ахмат».

    Даниил Уткин
    vk.com/fckrasnodar

    Президент «Краснодара» Сергей Галицкий однажды объяснил, как оплачивают труд молодых российских футболистов, выступающих за «быков».

  • Они получают очень достойные деньги. Больше, чем лидеры «Уфы». В районе 200–300–400 тыс. долл. в год. Есть те, кто получает 1,5 млн долл. в год и больше. Бывают периоды, что те, кто получает 300 тыс., играют эффективнее, чем те, кто получает 1,5 млн. Но разница в том, что те, кто получают 1,5 млн, играют на таком уровне стабильно уже 6–7 лет. Когда наши мальчики будут играть так же, их зарплата будет соответствующей.
  • Сергей Галицкий

    • Ещё одна история контрактных разбирательств случилась во время летнего трансферного окна 2023 года. Тогда руководству «Краснодара» не устроила высокая зарплата склонного к травмам центрального защитника Егора Сорокина — он получал 900 тыс. евро в год. Клуб предложил футболисту пересмотреть соглашение, срок действия которого истекал только через год. Однако Сорокин ответил на это предложение отказом.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В связи с этим «быки» приняли решение отстранить защитника от тренировок с основной командой и отправить в дубль. Через месяц контракт игрока с клубом полностью расторгли. Причем Егор ради скорейшего возвращения в РПЛ — уже в составе «Рубина» — отказался от немалой части компенсации, которая причиталась ему со стороны «Краснодара». И став свободным агентом, Сорокин спустя 4 года вернулся в казанский клуб.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Амур — Шанхай Дрэгонс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Чайка
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Комо — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры