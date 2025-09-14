Конфликт «Краснодара» и Кокошарова: ультиматум и обвинения в предательстве

Нападающий молодёжной сборной России и «Краснодара» Александр Кокшаров продолжает восстанавливаться после травмы. И в это время, со слов его отца, клуб угрозами заставляет игрока подписать новый контракт. Подробности конфликта и подход «быков» к сотрудничеству с воспитанниками — в материале LiveSport.Ru.

Неожиданно тяжёлые переговоры с родным клубом

Александр Кокшаров, появившись на футбольном поле в последний раз в начале апреля, из-за травмы досрочно завершил сезон-2024/25. До недавнего времени восстановление шло без лишней огласки. Но на днях отец 20-летнего футболиста дал журналистам интервью, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Сначала Эдуард Кокшаров раскрыл подробности о здоровье нападающего, у которого проблемы начались с ушиба надкостницы еще до старта весенней части минувшего сезона.

Когда сын получил травму, не была проведена должным образом диагностика этой травмы, а следом была быстро сделана операция в Москве в ноунейм больнице. После восстановления произошёл рецидив. Эдуард Кокшаров

Вопрос со второй операцией, уже проведённой в Австрии, быстро решил президент «Краснодара» Сергей Галицкий, которого поблагодарил Эдуард Александрович. Форвард сейчас находится в заключительной фазе восстановления, но в общую группу он вернется не раньше, чем через месяц.

Александр Кокшаров vk.com/fcparinn

Если информация по медицинской части отдельными фрагментами была известна из уст экс-тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко, то вот разговоры о продлении контракта Кокшарова с «Краснодаром» стали достоянием общественности впервые.

У нас осталось 2 года контракта с «Краснодаром». Мы обратились к клубу с просьбой дать ему восстановиться, а дальше — помочь с предоставлением игровой практики. В ответ мы получили ультимативное условие от клуба, что если мы не подпишем новый 5-летний контракт, то Саша последние 2 года соглашения с «Краснодаром» будет бегать по кругу. Эдуард Кокшаров

Важно отметить ряд деталей, которые позволяют получить полную картину происходящего.

Во-первых, переговоры от имени клуба ведет гендиректор Владимир Хашиг — сторона игрока обращаться прямо к Галицкому не стала.

Во-вторых, нападающего вычеркнули из всех списков основной команды и отправили в академию, якобы, для реабилитации.

В-третьих, арендовать форварда, несмотря на травму, был готов «Пари НН», но «Краснодар» не дал на это согласия.

Напомним, «Краснодар» летом расстался с Фёдором Смоловым, а потому в атаке, помимо прочих, рассчитывает на Александра. Но, несмотря на заинтересованность в 20-летнем игроке, условия предложенного нового 5-летнего контракта остались такими же, что и у контракта, подписанного после выпуска из академии.

В разговорах Саша был назван предателем «Краснодара», но я не понимаю почему. Скорее клуб предаёт воспитанника, играясь с его карьерой и здоровьем. «Краснодар» просто пытается загубить карьеру моему сыну. Эдуард Кокшаров

Несмотря на общественный резонанс, которые вызвали комментарии олимпийского чемпиона, позиция «Краснодара» не поменялась. Александр как минимум до зимы останется в клубе.

С «Краснодаром» лучше не шутить

Кейс с Кокшаровым — уже не первый подобный в истории краснодарского клуба. 6 лет назад в центре скандала тоже находился молодой нападающий — Иван Игнатьев. Но в отличие от Александра тот форвард был намного более забивной и почти не имел проблем со здоровьем.

Сергей Галицкий — сторонник умеренного подхода в вопросе перехода воспитанников с молодежного уровня на взрослый. И в этой концепции вполне соответствует предложение молодым игрокам о заключении 5-летнего контракта с незначительным повышением зарплаты (с 200 до 700 тыс. рублей в месяц). И если, например, Магомед-Шапи Сулейманов согласился, то Иван заартачился.

Клуб почти на месяц заслал взбунтовавшегося футболиста во вторую команду, после чего контракт с форвардом, который был возмущен, требовал справедливости и громогласно заявлял, что футболисты не вещи, которыми можно просто распоряжаться, всё же был заключён. Однако раскол в отношениях между клубом и нападающим остался и меньше чем через год их пути разошлись. Причем «быки» сумели извлечь приличную прибыль — «Рубин» купил Игнатьева за 7 млн евро.

Иван Игнатьев vk.com/fckrasnodar

Два года спустя, в феврале 2021 г. случился ещё один эпизод. Из основного состава «Краснодара» выпали два воспитанника клубной академии — вратарь Матвей Сафонов (22 года) и полузащитник Даниил Уткин (21 год). По информации СМИ, причиной этого стали не восстановление от повреждений, как сообщали в клубе, а контрактные разногласия футболистов с руководством «быков».

Якобы, молодые игроки обратились к менеджменту «быков» с просьбой пересмотреть в сторону увеличения условия действующих договоров, но получили отказ. В итоге и Сафонов, и Уткин вернулись в состав «Краснодара», но если Матвей продолжил играть до лета 2024 года и стал капитаном, то Даниил через полгода ушёл из клуба, отправившись на правах аренды в «Ахмат».

Даниил Уткин vk.com/fckrasnodar

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий однажды объяснил, как оплачивают труд молодых российских футболистов, выступающих за «быков».

Они получают очень достойные деньги. Больше, чем лидеры «Уфы». В районе 200–300–400 тыс. долл. в год. Есть те, кто получает 1,5 млн долл. в год и больше. Бывают периоды, что те, кто получает 300 тыс., играют эффективнее, чем те, кто получает 1,5 млн. Но разница в том, что те, кто получают 1,5 млн, играют на таком уровне стабильно уже 6–7 лет. Когда наши мальчики будут играть так же, их зарплата будет соответствующей. Сергей Галицкий

Ещё одна история контрактных разбирательств случилась во время летнего трансферного окна 2023 года. Тогда руководству «Краснодара» не устроила высокая зарплата склонного к травмам центрального защитника Егора Сорокина — он получал 900 тыс. евро в год. Клуб предложил футболисту пересмотреть соглашение, срок действия которого истекал только через год. Однако Сорокин ответил на это предложение отказом.

В связи с этим «быки» приняли решение отстранить защитника от тренировок с основной командой и отправить в дубль. Через месяц контракт игрока с клубом полностью расторгли. Причем Егор ради скорейшего возвращения в РПЛ — уже в составе «Рубина» — отказался от немалой части компенсации, которая причиталась ему со стороны «Краснодара». И став свободным агентом, Сорокин спустя 4 года вернулся в казанский клуб.