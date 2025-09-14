«Ротор» разгромил КАМАЗ, «Сокол» и «Шинник» сыграли вничью

Закончились два матча Первой лиги чемпионата России по футболу.

Волгоградский «Ротор» дома легко обыграл КАМАЗ — 3:0.

На 34-й минуте счет открыл Давид Давидян.

На 50-й минуте преимущество увеличил Илья Сафронов, а через 19 минут третий гол забил Александр Хохлачев.

Футбол. Россия. Первая лига Ротор — КамАЗ 3:0 Голы: 1:0 Davidyan D. (34'), 2:0 Илья Сафронов (50'), 3:0 Александр Хохлачев (69') Предупреждение: Davidyan D. (24')

В параллельной игре саратовский «Сокол» и ярославский «Шинник» не смогли поразить ворота друг друга.

«Ротор» теперь с 20 очками занимает третью строчку. «КАМАЗ» (18) — пятый, «Шинник» (12) — девятый, а «Сокол» (5) — последний.