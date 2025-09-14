1-й тайм Сассуоло — ЛациоОнлайн
    «Сассуоло» — «Лацио»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
    «Ротор» разгромил КАМАЗ, «Сокол» и «Шинник» сыграли вничью

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Ротор КамАЗ Шинник Сокол
    Закончились два матча Первой лиги чемпионата России по футболу.

    Илья Сафронов
    Илья Сафронов

    Волгоградский «Ротор» дома легко обыграл КАМАЗ — 3:0.

    На 34-й минуте счет открыл Давид Давидян.

    На 50-й минуте преимущество увеличил Илья Сафронов, а через 19 минут третий гол забил Александр Хохлачев.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — КамАЗ 3:0
    Голы: 1:0 Davidyan D. (34'), 2:0 Илья Сафронов (50'), 3:0 Александр Хохлачев (69') Предупреждение: Davidyan D. (24')

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельной игре саратовский «Сокол» и ярославский «Шинник» не смогли поразить ворота друг друга.

    «Ротор» теперь с 20 очками занимает третью строчку. «КАМАЗ» (18) — пятый, «Шинник» (12) — девятый, а «Сокол» (5) — последний.

