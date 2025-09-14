Дзюба: Не жалею о критике в адрес руководства «Акрона» по поводу отсутствия трансферов

Форвардотметил, что он не жалеет о своих словах в адрес руководства тольяттинского клуба по поводу отсутствия трансферов.

В 8-м туре РПЛ «Акрон» в гостях уступил «Краснодару» — 1:2. Команда набрала 6 очков и идет 14-й в таблице.

«Там вообще не было эмоций, я сказал то, что думал. Возвращаться к этой теме не хочется… Но мы тысячу раз говорили на эту тему, и я решил таким способом как‑то повлиять на ситуацию. Возможно, и не стоило.

Но в тот момент я посчитал нужным сделать это и не жалею. И действительно, после этого пошло дело. Ну нельзя было так: у нас очень много ребят молодых, и сразу в пекло их бросать — это не дело», — сказал Дзюба «Матч ТВ».

20 сентября «Акрон» в РПЛ примет казанский «Рубин».