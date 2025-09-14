ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дзюба: Не жалею о критике в адрес руководства «Акрона» по поводу отсутствия трансферов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Краснодар
    Форвард «Акрона» Артем Дзюба отметил, что он не жалеет о своих словах в адрес руководства тольяттинского клуба по поводу отсутствия трансферов.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    В 8-м туре РПЛ «Акрон» в гостях уступил «Краснодару» — 1:2. Команда набрала 6 очков и идет 14-й в таблице.

    «Там вообще не было эмоций, я сказал то, что думал. Возвращаться к этой теме не хочется… Но мы тысячу раз говорили на эту тему, и я решил таким способом как‑то повлиять на ситуацию. Возможно, и не стоило.

    Но в тот момент я посчитал нужным сделать это и не жалею. И действительно, после этого пошло дело. Ну нельзя было так: у нас очень много ребят молодых, и сразу в пекло их бросать — это не дело», — сказал Дзюба «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на футбол

    20 сентября «Акрон» в РПЛ примет казанский «Рубин».

