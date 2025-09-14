«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Бернли»

со счетом 0:1, пропустив единственный мяч в компенсированное время.

На протяжении всего матча команда Арне Слота владела инициативой на поле, получила численное преимущество после удаления на 84-й минуте Уго Угочукву, но забить смогла только в компенсированное время, когда с пенальти отличился Мохамед Салах.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Ливерпуль 0:1 Гол: 0:1 Мохамед Салах (пенальти) (90 + 5') Бёрнли: Мартин Дубравка, Кайл Уолкер, Яльмар Экдаль, Максим Эстеве, Квилиндсхи Хартман, Джош Каллен (Флорентину Луиш, 63'), Лесли Угочукву, Джош Лорент, Лум Чауна (Ханнибал Межбри, 63'), Джейдон Энтони (Армандо Броя, 89'), Лайл Фостер (Джо Уорролл, 86') Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез (Эндрю Робертсон, 38'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате (Жереми Фримпонг, 87'), Флориан Вирц (Rio Ngumoha, 87'), Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер (Конор Брэдли, 46'), Райан Гравенберх, Доминик Собослаи, Уго Экитике (Федерико Кьеза, 72'), Коди Матес Гакпо Предупреждения: Лесли Угочукву (16'), Милош Керкез (22'), Конор Брэдли (75'), Лесли Угочукву (84')

В пятом туре «Ливерпуль» сыграет дома в дерби с «Эвертоном», а «Бернли» примет «Ноттингем».