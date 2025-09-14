В воскресенье вечером «Барселона» принимает «Валенсию» в рамках третьего тура Ла Лиги на стадионе «Йохан Кройф». Этот матч войдёт в историю: арена, обычно принимающая встречи второй и женской команд, станет самым маленьким стадионом (всего 6 тысяч зрителей), где проводилась игра чемпионата Испании. Следить за ходом матча можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

42' Выше ворот пробил Ферран с линии штрафной.

39' Два подряд угловых подала Барса — Касадо пробил издали выше ворот после второго.

38' Рашфорд заработал угловой, не получилось ворваться в штрафную.

35' Агирресабала забрал мяч после подачи с угла.

33' Ферран не смог убежать от защитника по левому флангу, угловой удалось заработать.

Статистика матча 3 Удары в створ 0 4 Удары мимо 0 73 Владение мячом 27 4 Угловые удары 2 1 Офсайды 3 5 Фолы 2

31' Диего Лопес получил мяч в штрафной соперника, но пробить не дали.

29' ГОООООООЛ! Барселона открывает счёт! Фермин Лопес получил мяч у штрафной после отскока — и отправио его с правой ноги в дальний угол! 1:0!

26' Фермин навешивал с левого фланга, всех перелетел мяч.

24' Комбинирует Барса на половине поля гостей — пока что тяжело дойти до ворот.

22' Касадо сфолил — не получилось создать момент после штрафного у гостей.

19' Рашфорд попал в офсайд, сильно залез за спину защитника.

17' Эрик Гарсия прервал прострел с правого фланга, надёжно сыграл.

15' Пробил Фермин из штрафной после паса Рашфорда – в руки Агирресабале.

12' Забрасывал Педри на Кунде в штрафную, кипер оказался первым на мяче.

10' Почти забил Ферран! Перекинул кипера из штрафной, но немного выше перкладины прошёл мяч.

07' Удар Бардагжи заблокирован, могло получиться опасно.

05' Опасно бил Кунде после углового, едва мяч не оказался в сетке!

03' Рашфорд пробил после отскока — мимо ворот.

01' Стартовый свисток, поехали!

До матча

21:30 Матч «Барселона» — «Валенсия» на стадионе «Эстади Йохан Кройф» обслужит арбитр Гильермо Куадра Фернандес. За систему ВАР будет отвечать Даниэль Хесус Трухильо Суарес из Тенерифе.

37-летний судья ранее провёл 18 матчей с участием «Барселоны» в Примере: 13 побед, 2 ничьих и 2 поражения. С «Валенсией» он пересекался 17 раз: 7 побед, 4 ничьих и 6 поражений.

21:10 Стали известны стартовые составы команд:

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кубарси, Ферран, Педри, Рашфорд, Фермин, Марк Касадо, Жерар Мартин, Кунде, Эрик, Бардагжи.

«Валенсия»: Агирресабала, Фулкье, Таррега, Диакаби, Копете, Гайя (к), Сантамария, Хави Герра, Диего Лопес, Данжума, Уго Дуро.

«Барселона»

Для команды Ханси Флика старт сезона складывается неоднозначно. «Барса» уверенно обыграла «Мальорку» и «Леванте», но затем оступилась в Вальекасе — 1:1 с «Райо». Набрав семь очков, каталонцы идут четвёртыми и уже уступают мадридскому «Реалу» два балла.

Флик сталкивается с кадровыми проблемами: вне игры остаются Тер Стеген, Гави, Де Йонг, Бальде и Ямаль. В атаке снова должен выйти Ферран Торрес, который набрал отличную форму, ведь Роберт Левандовский пока только возвращается после травмы. В средней линии ожидается связка Педри — Касадо, роль «десятки» займёт Дани Ольмо.

В защите возможны перестановки: шансы на попадание в старт имеют Паус Кубарси и Жерар Мартин. Несмотря на потери, у «Барселоны» достаточно ресурсов, чтобы оставаться фаворитом встречи.

«Валенсия»

«Валенсия» под руководством Карлоса Корберана начала чемпионат нестабильно: ничья с «Реал Сосьедадом», поражение от «Осасуны» и яркая победа над «Хетафе» (3:0). Четыре очка после трёх туров позволяют занимать девятое место и сохранять оптимизм.

Клуб летом провёл масштабную перестройку, подписав восемь новых игроков. Среди ключевых фигур — хавбек Хави Герра, который остаётся в центре внимания топ-клубов, несмотря на новый контракт. В атаке на острие сыграют Арно Данжума и Диего Лопес, а капитан Хосе Гайя вернётся на левый фланг после дисквалификации. В целом у «Валенсии» нет потерь, и Корберан может рассчитывать на оптимальный состав.

При этом статистика явно на стороне каталонцев. «Барселона» выиграла у «Валенсии» четыре последних матча подряд, забив в них 18 мячей. В прошлом сезоне команды сыграли дважды — 7:1 в Ла Лиге и 5:0 в Кубке. «Валенсия» не побеждала на поле «Барсы» с апреля 2016 года.