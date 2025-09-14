Барселона — Валенсия: прогноз на Примеру и ставка на матч за 1.91

Барселона
Валенсия
«Барселона»
Турнирное положение: «Барселона» после 3-х туров занимает 3-е место в Примере, набрав 7 очков. Разница мячей положительная — 7 забитых и 3 пропущенных.
Последние матчи: в последней встрече «блауграна» сыграл вничью с «Райо Вальекано» — 1:1.
Коэффициенты букмекеров:
До этого «Барса» обыграла «Леванте» (3:2) и «Мальорку» (3:0).
Состояние команды: «Барселона» как всегда является одним из двух главных фаворитов в борьбе за чемпионство в Испании и вряд ли команда Ханси Флика в текущем сезоне без боя отдаст титул.
Да, «Реал» усилился новыми игроками и имеет другой тренерский штаб, но на стороне каталонцев в данном вопросе сыгранность.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» занимает 10-ю позицию в Примере с 4 очками после 3-х туров с разницей мячей 4:2.
Последние матчи: в последней встрече «летучие мыши» разгромили «Хетафе» — 3:0.
До этого «Валенсия» проиграла «Осасуне» (0:1) и сыграл вничью с «Реалом Сосьедадом» (1:1).
Состояние команды: если ранее «Валенсия» претендовала на звание «третьей силы» испанского футбола, то в последние годы «летучие мыши» только расстраивают своих фанатов то борьбой за выживание, то невозможностью побороться за выход в еврокубки.
По своему потенциалу валенсийцы способны пободаться за место в Лиге Европы или Лиги конференций, но как-то безуспешно.
Статистика для ставок
- «Барселона» не проигрывает «Валенсии» на протяжении 10 последних встреч
- «Валенсия» не может обыграть «Барсу» с 2020 года
- «Барселона» в двух матчах Примеры и 1/4 финала Кубка Испании минувшего сезона 14 раз забила в ворота «Валенсии»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.23, победа «Валенсии» — 11.00, ничья — за 7.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.33 и 3.25 соответственно.
Прогноз: «Барселона» выглядит безусловным фаворитом встречи и вряд ли испытает какие-либо трудности в домашней встрече против весьма удобного для себя оппонента
Ставка: Победа «Барселоны» с форой -2,5 2.37
Прогноз: Следует ожидать сверхрезультативный матч, в котором будет россыпь голов. Вероятно, что в одну сторону
Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.80