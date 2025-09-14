Барселона — Валенсия: прогноз на Примеру и ставка на матч за 1.91

«Барселона» встретится с «Валенсией» в матче 4-го тура АПЛ. Поединок пройдет 14 сентября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» после 3-х туров занимает 3-е место в Примере, набрав 7 очков. Разница мячей положительная — 7 забитых и 3 пропущенных.

Последние матчи: в последней встрече «блауграна» сыграл вничью с «Райо Вальекано» — 1:1.

До этого «Барса» обыграла «Леванте» (3:2) и «Мальорку» (3:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Барселона» как всегда является одним из двух главных фаворитов в борьбе за чемпионство в Испании и вряд ли команда Ханси Флика в текущем сезоне без боя отдаст титул.

Да, «Реал» усилился новыми игроками и имеет другой тренерский штаб, но на стороне каталонцев в данном вопросе сыгранность.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» занимает 10-ю позицию в Примере с 4 очками после 3-х туров с разницей мячей 4:2.

Последние матчи: в последней встрече «летучие мыши» разгромили «Хетафе» — 3:0.

До этого «Валенсия» проиграла «Осасуне» (0:1) и сыграл вничью с «Реалом Сосьедадом» (1:1).

Состояние команды: если ранее «Валенсия» претендовала на звание «третьей силы» испанского футбола, то в последние годы «летучие мыши» только расстраивают своих фанатов то борьбой за выживание, то невозможностью побороться за выход в еврокубки.

По своему потенциалу валенсийцы способны пободаться за место в Лиге Европы или Лиги конференций, но как-то безуспешно.

Статистика для ставок

«Барселона» не проигрывает «Валенсии» на протяжении 10 последних встреч

«Валенсия» не может обыграть «Барсу» с 2020 года

«Барселона» в двух матчах Примеры и 1/4 финала Кубка Испании минувшего сезона 14 раз забила в ворота «Валенсии»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.23, победа «Валенсии» — 11.00, ничья — за 7.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.33 и 3.25 соответственно.

Прогноз: «Барселона» выглядит безусловным фаворитом встречи и вряд ли испытает какие-либо трудности в домашней встрече против весьма удобного для себя оппонента

Ставка: Победа «Барселоны» с форой -2,5 2.37

Прогноз: Следует ожидать сверхрезультативный матч, в котором будет россыпь голов. Вероятно, что в одну сторону

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.80