    Аморим: Мы могли избежать пропущенных голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о матче против «Манчестер Сити» (0:3).

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «Взгляните на пропущенные голы — мы могли их избежать. В этом и заключается вся разница. Мы можем играть лучше, особенно это касается эпизода со вторым голом. Мы могли всего этого не допустить. Наибольшая разница также заключалась в наших переходах между фазами игры, мы не забили. Во втором тайме соперник лучше сыграл в этом компоненте, что и привело к голу.

    Мы способны проявлять себя лучше, несомненно, но, опять-таки, переходы между фазами: третий гол случился из-за недостатка сыгранности, игроки не знают, кто подберет мяч, а соперник его подхватывает и забивает. В случае с первым мячом оппонент был окружен четырьмя игроками, в этом моменте мы могли бы проявить себя более решительно.

    В таких играх необходимо быть безукоризненным, мы этого не показали. Досада всегда ощущается одинаково, поскольку с таким количеством моментов необходимо забивать голы. Перед следующей игрой нам необходимо поработать над многими моментами», — приводит слова Аморима BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    У «Манчестер Сити» стало шесть очков и восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Манчестер Юнайтед» осталось 4 балла и 14-я строчка.

