«Ювентус» повесил ценник на Йылдыза

Туринскийопределился с ценой, за которую готов отпустить из клуба

Как информирует сайт Fichajes, «старая синьора» за 20-летнего турка намерена выручить не менее 100 млн евро.

Сейчас активный интерес к Йылдызу проявляет лондонский «Челси», а несколько предложений «аристократов» уже было отклонено.

Известно, что итальянский клуб предложит новый контракт нападающему до 2030 года на улучшенных условиях. Сейчас ведутся переговоры.

В прошлом сезоне Йылдыз в 52 матчах забил 12 голов и сделал 9 результативных передач. На Transfermarkt его оценивают в 50 млн евро.