«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 13 сентября, состоится матч 4-го тура Чемпионата Испании, в котором «Реал Сосьедад» примет «Реал Мадрид». Начало игры — в 17:15 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

Ход матча

4' Видеоассистент зафиксировал офсайд, в результате чего гол «Реал Мадрида» был отменён. Счёт остался прежним 0:0

3' Празднование гола «Реала» замерло. Рефери Хесус Хиль Мансано решил проверить момент через VAR на наличие офсайда

2' «Реал Мадрид» празднует ГОЛ! Арда Гюлер поразил ворота!

1' Матч начался! «Реал Сосьедад» против «Реала Мадрида»! Хозяева разыграют мяч с центра поля.

Перед матчем

17:05 Арбитром сегодняшней встречи будет Хесус Хиль Мансано из Испании.

17:00 Команды встретятся между собой в Сан-Себастьян на стадионе «Реале Арена», который вмещает в себя 40 000 болельщиков.

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро Алехандро, Элустондо Ариц, Субельдия Игор, Чалета-Цар Дуе, Гомес Серхио, Марин Пабло, Готи Микель, Горротксатеги Джон, Барренечеа Андер, Гуэдеш Гонсалу, Оярсабаль Микель

«Реал Мадрид»: Куртуа Тибо, Карвахаль Даниэль, Милитао Эдер, Хёйсен Дин, Каррерас Альваро, Тчуамени Орельен, Себальос Дани, Диас Браим, Гюлер Арда, Винисиус Жуниор, Мбаппе Килиан

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» подходит к важному матчу против мадридского «Реала» в непростом положении. После трёх сыгранных туров баскский клуб занимает скромное 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе всего 2 очка.

Последние результаты команды оставляют желать лучшего. В последнем матче третьего тура «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Овьедо» со счётом 0:1, несмотря на явное преимущество по ходу встречи. Единственный гол был забит в концовке первого тайма, что особенно болезненно для команды, которая владела инициативой на поле.

Серьёзные кадровые проблемы испытывает команда под руководством нового главного тренера Серхио Франсеско. Специалист, пришедший из второй команды, пока не может найти оптимальный баланс в игре коллектива. Особенно болезненным стал уход ключевого полузащитника Лукаса Субименди, на котором строилась вся игра в центре поля. Его отсутствие пока не могут компенсировать ни Солер, ни Янхель Эррера.

Травмы также не обходят стороной команду. В предстоящем матче не смогут принять участие полузащитник Эррера и защитник Муньос. Под вопросом участие российского полузащитника Арсена Захаряна и нападающего Оскарссона.

Несмотря на все трудности, «Реал Сосьедад» продолжает борьбу в чемпионате, и предстоящий матч против мадридского «Реала» станет серьёзной проверкой для команды на прочность.

«Реал Мадрид»

«Реал» Мадрид уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав после трёх сыгранных матчей максимальные 9 очков. Команда демонстрирует солидные результаты и показывает качественный футбол под руководством Хаби Алонсо.

В последних матчах «сливочные» продемонстрировали свою силу и характер. Особенно запоминающейся получилась домашняя встреча с «Мальоркой», где мадридцы, пропустив быстрый гол, сумели не только отыграться, но и выйти вперёд до перерыва благодаря голам Гюлера и Винисиуса Жуниора. Хотя два мяча были отменены из-за офсайда после просмотра VAR, команда всё же смогла добиться победы со счётом 2:1.

До этого «Реал» провёл два уверенных матча: разгромил «Овьедо» со счётом 3:0 в гостях и минимально обыграл «Осасуну» на своём поле. Эти результаты показывают, что команда находится в хорошей форме и способна решать поставленные задачи.

В текущем составе есть определённые кадровые потери. Травмированы ключевые игроки — полузащитник Джуд Беллингем и нападающий Эндрик. Под вопросом участие в матче полузащитника Эдуардо Камавинги и защитника Ферлана Менди.

Особо стоит отметить прогресс молодых игроков. Арда Гюлер постепенно становится одним из лидеров команды, а Мастантуоно успешно пробивается в основной состав. Новая линия обороны действует надёжно и практически без ошибок.

Хаби Алонсо удаётся выстроить эффективную игровую модель, в которой каждый игрок знает свои задачи. Команда демонстрирует сбалансированный футбол с хорошим контролем мяча и острыми атакующими действиями.

Очные матчи

Противостояние «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» традиционно складывается в пользу мадридского клуба. Статистика личных встреч показывает значительное преимущество «сливочных»: 36 побед против 13 у басков при 13 ничьих.

В последних матчах «Реал» продолжает доминировать над соперником. Особенно показательна игра мая 2025 года, когда мадридцы уверенно победили со счётом 2:0 благодаря дублю Мбаппе. Даже в напряжённом кубковом матче апреля 2025 года, закончившемся вничью 4:4, «Реал» сумел взять верх в ответной встрече — 1:0.

В последних сезонах «Реал Сосьедад» регулярно уступает в очных встречах: осенью 2024 года — 0:2, весной того же года — 0:1, а годом ранее «Реал» одержал победу 2:1. Примечательно, что «Реал Мадрид» стабильно забивает в матчах против басков, тогда как хозяева из Сан-Себастьяна часто не могут поразить ворота соперника.

Такая статистика наглядно демонстрирует, что для «Реал Сосьедада» матчи против мадридского клуба традиционно складываются непросто, а «Реал» показывает высокий уровень игры в этих принципиальных встречах.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.02.