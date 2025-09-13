Реал Сосьедад — Реал Мадрид: прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.02

13 сентября в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Начало встречи — 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: сейчас «Реал Сосьедад» занимает 16-е место в таблице Примеры с 2 очками.

Последние матчи: в 3-м туре «Реал Сосьедад» проиграл в гостях «Овьедо» со счетом 0:1. Игра проходила с полным преимуществом басков, но это не принесло им даже очка, а единственный гол в матче был забит в конце первого тайма.

Ранее была ничья дома с «Эспаньолом» (2:2) и в гостях с «Валенсией» (1:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Эррера (п), Муньос (з), под вопросом — Захарян (п), Оскарссон (н).

Состояние команды: пока новому главному тренеру Серхио Франсеско непросто в качестве рулевого «Реал Сосьедад», он пришел из второй команды и никогда не работал на таком высоком уровне. Сказывается и уход из команды ключевого центрального полузащитника Субименди, на котором была завязана вся игра в центре поля. Пока ни Солер, ни Янхель Эррера заменить его не могут.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: пока «Реал» Мадрид уверенно лидирует в таблице Примеры с 9 очками.

Последние матчи: на своем поле «Реал» Мадрид имел проблемы с «Мальоркой» (2:1). Пропустив уже в начале встречи, «сливочные» смогли забить два гола еще до перерыва, отличились Гюлер и Винисиус Жуниор, а еще два мяча были отменены после просмотра ВАР из-за офсайда. После перерыва «Реал» Мадрид владел преимуществом, но больше забить не смог, а мог вообще пропустить и потерять очки.

До этого был разгром в гостях «Овьедо» (3:0) и победа дома над «Осасуной» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Беллингем (п), Эндрик (н), под вопросом — Камавинга (п), Менди (з).

Состояние команды: пока у Хаби Алонсо все в «Реале» складывается неплохо, команда успешно стартовала в чемпионате Испании и показывает футбол хорошего уровня. Постепенно на лидирующие роли выходят Арда Гюлер, пробивается в основу Мастантуоно, а новая защита играет почти без сбоев.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне оба матча в Примере «Реал» выиграл с одинаковым счетом 2:0

В полуфинале Кубка Испании также дальше прошел «Реал» (1:0, 4:4)

В позапрошлом сезоне снова были сильнее «сливочные» (1:0. 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Реал Сосьедад» дают 5,20, а на «Реал» Мадрид — 1,65, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,12, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

Прогноз: после матчей сборных всегда сложно прогнозировать, так как нарушены игровые связи, но «Реал» сейчас на голову сильнее своего соперника и должен добиться победы.

Основная ставка: победа «Реал» Мадрид плюс тотал меньше 4,5 за 2,02.

Прогноз: также можно взять более рискованный вариант, что гости уверенно победят.

Дополнительная ставка: «Реал» выиграет с форой -1,5 за 2,65.