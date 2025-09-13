ПерерывСалават Юлаев — АвтомобилистОнлайн
    Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция Пеп ГвардиолаИмперия под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ Игорь ЛарионовСКА — «Трактор» 5:2. Онлайн, прямая трансляция
    «Сливочные» продолжат победную серию

    Реал Сосьедад — Реал Мадрид: прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.02

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на Реал Мадрид Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе
    13 сентября в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Начало встречи — 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Испания. Ла Лига 13 Сентября 2025 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 17:15 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: сейчас «Реал Сосьедад» занимает 16-е место в таблице Примеры с 2 очками.

    Последние матчи: в 3-м туре «Реал Сосьедад» проиграл в гостях «Овьедо» со счетом 0:1. Игра проходила с полным преимуществом басков, но это не принесло им даже очка, а единственный гол в матче был забит в конце первого тайма.

    Реал Сосьедад — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья дома с «Эспаньолом» (2:2) и в гостях с «Валенсией» (1:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Эррера (п), Муньос (з), под вопросом — Захарян (п), Оскарссон (н).

    Состояние команды: пока новому главному тренеру Серхио Франсеско непросто в качестве рулевого «Реал Сосьедад», он пришел из второй команды и никогда не работал на таком высоком уровне. Сказывается и уход из команды ключевого центрального полузащитника Субименди, на котором была завязана вся игра в центре поля. Пока ни Солер, ни Янхель Эррера заменить его не могут.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: пока «Реал» Мадрид уверенно лидирует в таблице Примеры с 9 очками.

  • Щедрые инвестиции и новые идеи. Что случилось с «Реалом» после долгожданной смены тренера
  • Этим летом «Королевский клуб» потратил на новых игроков около 200 млн евро
  • 20/08/2025

    • Последние матчи: на своем поле «Реал» Мадрид имел проблемы с «Мальоркой» (2:1). Пропустив уже в начале встречи, «сливочные» смогли забить два гола еще до перерыва, отличились Гюлер и Винисиус Жуниор, а еще два мяча были отменены после просмотра ВАР из-за офсайда. После перерыва «Реал» Мадрид владел преимуществом, но больше забить не смог, а мог вообще пропустить и потерять очки.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    До этого был разгром в гостях «Овьедо» (3:0) и победа дома над «Осасуной» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Беллингем (п), Эндрик (н), под вопросом — Камавинга (п), Менди (з).

    Состояние команды: пока у Хаби Алонсо все в «Реале» складывается неплохо, команда успешно стартовала в чемпионате Испании и показывает футбол хорошего уровня. Постепенно на лидирующие роли выходят Арда Гюлер, пробивается в основу Мастантуоно, а новая защита играет почти без сбоев.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне оба матча в Примере «Реал» выиграл с одинаковым счетом 2:0

    • В полуфинале Кубка Испании также дальше прошел «Реал» (1:0, 4:4)

    • В позапрошлом сезоне снова были сильнее «сливочные» (1:0. 2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Реал Сосьедад» дают 5,20, а на «Реал» Мадрид — 1,65, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,12, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

    Прогноз: после матчей сборных всегда сложно прогнозировать, так как нарушены игровые связи, но «Реал» сейчас на голову сильнее своего соперника и должен добиться победы.

    Основная ставка: победа «Реал» Мадрид плюс тотал меньше 4,5 за 2,02.

    Прогноз: также можно взять более рискованный вариант, что гости уверенно победят.

    Дополнительная ставка: «Реал» выиграет с форой -1,5 за 2,65.

    Реал Сосьедад — Реал Мадрид: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 13.09.202517:15. «Сливочные» продолжат победную серию
