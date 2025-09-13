Галактионов: Пиняев находится на заключительном отрезке возвращения в общую группу

Главный тренервысказался о травмированных футболистах команды.

«Что касается Морозова, держали в голове, неделю смотрели по тренировкам после его возвращения из сборной. Нам показалось, что бывают такие дни, когда надо головой немного перезагрузиться. Потому что, к сожалению, много было ошибок в последних матчах, надеялись, что сборная пойдет ему на пользу. Но, к сожалению, были нотки неуверенности и нам надо было выпустить более свежего по голове игрока.

Погостнов тренировался после возвращения из молодёжной сборной, когда он получил повреждение, выздоровел. И мы посчитали необходимым поставить его рядом с более опытным Монтесом. С ним поговорили, после сборной он выразил готовность играть, состояние было нормальное.

Пиняев находится на заключительном отрезке возвращения в общую группу. Последние показатели у него улучшаются, я уверен что он добавит нам остроты. Это наш основной футболист», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ.