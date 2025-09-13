Защитник «Локомотива» Ненахов: Наверное, ничья закономерна

Защитникподелился мнением о ничейном результате своей команды в матче 8-го тура РПЛ против(1:1).

«Тяжелая игра, не такого результата мы хотели. Если брать второй тайм, то в конце у нас было больше атак. Но наверное, ничья закономерна.

Поле было тяжелым? Да, было видно, что многие игроки скользили по нему. Поле не самого лучшего качества, но даже в таких условиях мы должны были побеждать», — приводит слова Ненахова «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующей встрече «железнодорожники» сыграют против «Акрона» 16-го сентября в Кубке России.