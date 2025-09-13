ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эдуард СперцянСперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  • 21:49
    • «Краснодар» выиграл у «Акрона» и вернул себе лидерство в РПЛ
  • 23:55
    • «Атлетико» всухую обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
  • 23:54
    • «Челси» и «Брентфорд» победителя не выявили
  • 23:47
    • «Наполи» обыграл в гостях «Фиорентину»
  • 21:33
    • Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Гамбург» в матче Бундеслиги
    Защитник «Локомотива» Ненахов: Наверное, ничья закономерна

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Локомотив
    Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился мнением о ничейном результате своей команды в матче 8-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

    Максим Ненахов — защитник «Локомотива»
    Максим Ненахов — защитник «Локомотива»

    «Тяжелая игра, не такого результата мы хотели. Если брать второй тайм, то в конце у нас было больше атак. Но наверное, ничья закономерна.

    Поле было тяжелым? Да, было видно, что многие игроки скользили по нему. Поле не самого лучшего качества, но даже в таких условиях мы должны были побеждать», — приводит слова Ненахова «Матч ТВ».

  • «Ахмат» — «Локомотив» 1:1. Онлайн, прямая трансляция
  • «Ахмат» и «Локомотив» сыграли вничью в 8-м туре РПЛ
  • Вчера

    • После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующей встрече «железнодорожники» сыграют против «Акрона» 16-го сентября в Кубке России.

