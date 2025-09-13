13 сентября в матче 8-го тура РПЛбудет принимать. Событие состоится на одноименной арене хозяев в 19:30 по мск.

«Краснодар» пытается поддерживать статус чемпиона. Клуб лидирует после 7 туров, имея 16 очков в виде 5 побед и ничьи. Однако уже в этом туре ситуация может измениться. Там в спину «быкам» дышат «Локомотив» и «Балтика». Единственный выход сохранить лидерство — победить сегодня «Акрон».

«Краснодару» повезло с соперником. «Акрон» сейчас проводит не лучший свой отрезок. В последних трех турах гости терпели поражение. По логике развития событий у хозяев не должно быть проблем в этом матче.

Букмекеры предлагают 1.34 на победу «Краснодара», 5.60 на ничью и 7.50 на победу «Акрона».

Эксперты LiveSport полагают, что у «Краснодара» не должно быть проблем. Подробнее в их прогнозе.

Искусственный интеллект предсказал «быкам» уверенную победу со счетом 3:1.

Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.