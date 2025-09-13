2-й таймАхмат — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья Лантратов «Ахмат» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:22
    • «Ювентус» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А
  • 16:28
    • Дубль Субименди принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ
  • 15:59
    • «Пари НН» уверенно обыграл «Оренбург»
  • 12:48
    • В «Спартаке» выразили поддержку Станковичу
  • 18:28
    • «Фрайбург» вырвал победу у «Штутгарта»
    Все новости спорта

    «Краснодар» — «Акрон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Акрон Краснодар Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    13 сентября в матче 8-го тура РПЛ «Краснодар» будет принимать «Акрон». Событие состоится на одноименной арене хозяев в 19:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Краснодар» пытается поддерживать статус чемпиона. Клуб лидирует после 7 туров, имея 16 очков в виде 5 побед и ничьи. Однако уже в этом туре ситуация может измениться. Там в спину «быкам» дышат «Локомотив» и «Балтика». Единственный выход сохранить лидерство — победить сегодня «Акрон».

    «Краснодару» повезло с соперником. «Акрон» сейчас проводит не лучший свой отрезок. В последних трех турах гости терпели поражение. По логике развития событий у хозяев не должно быть проблем в этом матче.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают 1.34 на победу «Краснодара», 5.60 на ничью и 7.50 на победу «Акрона».

    • Эксперты LiveSport полагают, что у «Краснодара» не должно быть проблем. Подробнее в их прогнозе.

    • Искусственный интеллект предсказал «быкам» уверенную победу со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» продолжат победную серию
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли «Интер» дать бой «старой синьоре» в Турине?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
  • Будут ли у «Краснодара» проблемы с «Акроном»?
  • «Краснодар» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бавария — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры