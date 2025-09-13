«Эвертон» и «Астон Вилла» голов не забили, «Фулхэм» одержал первую победу в сезоне

Завершились две встречи 4-го тура АПЛ.

«Эвертон» и «Астон Вилла» сыграли вничью в Ливерпуле — 0:0.

За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Астон Вилла 0:0 Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету (Тьерно Барри, 75'), Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Джеймс Гарнер, Тим Айрогбунам (Мерлин Рёль, 66'), Идрисса Гана Гейе, Кирман Дьюсбери-Холл, Джек Грилиш, Илиман Ндиайе, Jake O'Brien Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Ламаре Богард (Виктор Линделёф, 83'), Лука Динь, Тайрон Мингс, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия (Харви Эллиотт, 71'), Джон МакГинн, Юри Тилеманс (Эванн Гессан, 46'), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс (Дониелл Мален, 82'), Морган Роджерс Предупреждения: Мэтти Кэш (34'), Тим Айрогбунам (45 + 1'), Лука Динь (57'), Кирман Дьюсбери-Холл (65'), Джек Грилиш (69'), Эмилиано Буэндия (70')

«Эвертон» набрал 7 очков и поднялся на 5-е место в АПЛ, «Вилла» с 2 баллами остается на 19-й позиции.

В параллельной встрече «Фулхэм» при своих фанатах смог одержать победу над «Лидсом» — 1:0.

На 90+4-й минуте победу «дачникам» принес автогол Габриэля Гудмундссона.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Лидс 1:0 Гол: 1:0 Габриэль Гудмундссон (автогол) (90 + 4') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Райан Сесеньон, Саша Лукич, Сандер Берге (Томас Кейрни, 84'), Гарри Уилсон (Адама Траоре, 60'), Джошуа Кинг (Эмиль Смит-Роу, 60'), Алекс Айуоби (Кевин, 76'), Родриго Мунис (Рауль Хименес, 84') Лидс: Карл Дарлоу, Паскаль Стрёйк, Джо Родон, Джейден Богл, Антон Стах, Бренден Ааронсон (Даниэль Джеймс, 77'), Шон Лонгстафф, Этан Ампаду, Габриэль Гудмундссон, Доминик Калверт-Льюин (Лукас Нмеча, 69'), Ноа Окафор (Джек Харрисон, 68') Предупреждения: Антон Стах (11'), Ноа Окафор (64'), Сандер Берге (79'), Marco Silva (90 + 5')

«Фулхэм» с 5 очками немного отдалился от зоны вылета и занимает 10-е место в таблице. «Лидс» с 4 баллами находится на 14-й строчке АПЛ.