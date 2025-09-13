2-й таймБрентфорд — ЧелсиОнлайн
    Дзюба — об игре «Акрона»: Мы достойно смотрелись, играли на встречных курсах

    Футбол РПЛ Акрон Краснодар Артём Дзюба
    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о поражении своей команды в матче 8-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»
    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»

    «Да, наверное, "Краснодар" более классная команда сейчас, но и мы достойно смотрелись, играли на встречных курсах. Видно, что мы стали покласснее. Ребята сейчас ещё чуть‑чуть пообвыкнутся, форму наберут.

    "Краснодар" — хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

  • «Краснодар» — «Акрон» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
  • «Краснодар» победил «Акрон» в матче 8-го тура Российской Премьер Лиги
  • Сегодня

    • После этого матча «Акрон» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Локомотива» 16-го сентября в Кубке России.

    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры