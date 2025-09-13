Дзюба — об игре «Акрона»: Мы достойно смотрелись, играли на встречных курсах

Нападающийвысказался о поражении своей команды в матче 8-го тура РПЛ против(1:2).

«Да, наверное, "Краснодар" более классная команда сейчас, но и мы достойно смотрелись, играли на встречных курсах. Видно, что мы стали покласснее. Ребята сейчас ещё чуть‑чуть пообвыкнутся, форму наберут.

"Краснодар" — хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

После этого матча «Акрон» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Локомотива» 16-го сентября в Кубке России.